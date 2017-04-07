Тверьэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии

В ПАО «МРСК Центра» создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.
Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учета, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электроэнергию.
Кроме этого, напоминаем, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угрозу жизни и здоровью людей.
В 2016 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» выявил более 1070 случаев безучетного и порядка 250 — бездоговорного потребления на сумму более 39,2 млн рублей.
Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.
Комментарии (1)
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Buzzer
07.04.2017 18:08
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