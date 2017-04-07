Тверьэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии

В ПАО «МРСК Центра» создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.

Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учета, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электро​энергию.

Кроме этого, напоминаем, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмеша​тельство в работу приборов учета может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угро​зу жизни и здоровью людей.

В 2016 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» выявил более 1070 случаев безучетного и порядка 250 — бездоговорного по​требления на сумму более 39,2 млн рублей.

Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.