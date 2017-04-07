В Твери пройдёт турнир по боевому самбо в честь основания отряда спецназа "Рысь"

9 апреля,в 10:30 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова состоится торжественное открытие Всероссийского турнира по боевому самбо в честь основания ОСН «Рысь» УФСИН России по Тверской области.

Отряд специального назначения был образован приказом УВД Тверской области № 182 от 26 марта 1991 года. В марте текущего года ОСН «Рысь» отметил свое 26-летие.

Турнир проводится в третий раз по инициативе УФСИН России по Тверской области и при поддержке Всероссийской федерации самбо и Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Перед началом соревнований пройдут показательные выступления детско-юношеского военно-патриотического клуба «Сокол».

Помимо пятерых спецназовцев УФСИН в турнире примут участие спортсмены из других территориальных органов ФСИН России, а также из тверских спортивных клубов и школ боевого самбо.