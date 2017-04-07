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300 млн рублей налогов дополнительно рассчитывают ежегодно получать в Тверской области от лесопромышленного комплекса

07 Апреля 2017 17:23
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Развитие глубокой переработки древесины, поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, сокращение числа теневых участников лесопромышленного рынка. Эти и другие направления обсудили 7 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Тверской области Руслан Лебедев, сообщает пресс-служба правительства Тверской области

В Тверской области разработана Концепция развития лесного и лесопромышленного комплекса. Документ содержит комплекс мер по обеспечению рационального использования ресурсов лесного фонда, его охране и защите, а также эффективной переработке древесины, логистике, развитию предприятий, привлечению инвестиций в ЛПК.

Согласно договорённости с губернатором, союз лесопромышленников и лесоэкспортёров подготовил свои предложения по развитию отрасли.

В первую очередь, как отметил Руслан Лебедев, требуется увеличить лесосырьевую базу для предприятий малого и среднего бизнеса. Предложено усовершенствовать систему проведения аукционов в этой сфере, что позволит в полном объёме снабдить лесоперерабатывающие компании древесиной, сохранить рабочие места и обеспечить поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджет Тверской области.

Второе важное направление — борьба с так называемыми «лесорубами на диване» — компаниями, которые имеют право добычи леса, но не перерабатывают его должным образом.

- Сейчас их становится всё меньше и меньше, люди легализуют свой бизнес. Я уверен, что это обеспечит рост налогооблагаемой базы: около 300 млн рублей ежегодно будут поступать в региональный бюджет, — сказал Руслан Лебедев.

 

 

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Метки: лесопромышленный комплекс тверская область
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