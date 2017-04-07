Жительница Тверской области пожаловалась в суд на размещение в «Одноклассниках» фотографии ее несовершеннолетнего сына

Прокуратура Сонковского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту размещения фотографии ее несовершеннолетнего сына в новостной ленте в «Одноклассниках». На это женщина согласия своего не давала.
- Распространение сведений, составляющих персональные данные лица, путем обеспечения просмотра и использования данной фотографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неопределенного круга лиц, является нарушением требований федерального законодательства в сфере сбора, хранения, использование и распространения информации о частной жизни лица без согласия гражданина, - поясняет ведомство.
По данному факту прокурором района в отношении лица, разместившего фотографию, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ.
Мировой судья признал данное лицо виновным в совершении правонарушения и привлек его к административной ответственности в виде предупреждения.
Комментарии (7)
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jazz-y
07.04.2017 17:03
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Uylo_Yobannen
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horton
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jazz-y
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kudimov
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horton
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Uylo_Yobannen
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