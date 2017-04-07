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Жительница Тверской области пожаловалась в суд на размещение в «Одноклассниках» фотографии ее несовершеннолетнего сына

07 Апреля 2017 16:51
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Прокуратура Сонковского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту размещения фотографии ее несовершеннолетнего сына в новостной ленте в «Одноклассниках». На это женщина согласия своего не давала.

- Распространение сведений, составляющих персональные данные лица, путем обеспечения просмотра и использования данной фотографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неопределенного круга лиц, является нарушением требований федерального законодательства в сфере сбора, хранения, использование и распространения информации о частной жизни лица без согласия гражданина, - поясняет ведомство.

По данному факту прокурором района в отношении лица, разместившего фотографию, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ.

Мировой судья признал данное лицо виновным в совершении правонарушения и привлек его к административной ответственности в виде предупреждения.

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Метки: персональные данные защита персональных данных одноклассники соцсети
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Комментарии (7)

  • jazz-y 
    Новость настолько "для людей" написана, что только со 2 раза доходит на кого  жаловалась женщина (речь идет о третьем лице, разместившем чужую фотографию).
    07.04.2017 17:03
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Конкретика излишня. Прокуратура Сонковского района существует и стоит на страже законности - в этом и заключается весь посыл пресс-релиза.
      07.04.2017 17:13
      0 | 3

    • horton 
      А я как-то сразу поняла...
Кстати, победители нашего конкурса "Самое трогательное фото": ветеран и рыбак, мне кажется, своего согласия на публикацию не давали. )
      07.04.2017 17:35
      0 | 1

      • jazz-y 
        Ст. 152.1 ГК РФ
... такое согласие не требуется в случаях, когда:
- изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.

Иногда кажется, что "50/50" или "как фишка ляжет" - любимые фразы наших законодателей.
        07.04.2017 17:41
        0 | 2

        • kudimov 
          Ну вот, рыбак там был основной персонаж, все остальное - тлен.
          07.04.2017 17:46
          0 | 3

        • horton 
          Будем считать, что на фото с рыбаком, как и предполагалось, основной объект - дельфин! Даже его плавник!!!)))
А ветеран, явно, в обиде не будет )))
          07.04.2017 17:47
          0 | 3

        • Uylo_Yobannen 
          Был у меня двадцать с гаком лет назад случай, когда по моей фотографии возникли претензии у родственников изображённого на ней человека. Сам я в разбирательствах не участвовал, начальство как-то мирно разрулило.
          07.04.2017 18:04
          0 | 1
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