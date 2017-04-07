Жительница Тверской области пожаловалась в суд на размещение в «Одноклассниках» фотографии ее несовершеннолетнего сына

Прокуратура Сонковского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту размещения фотографии ее несовершеннолетнего сына в новостной ленте в «Одноклассниках». На это женщина согласия своего не давала.

- Распространение сведений, составляющих персональные данные лица, путем обеспечения просмотра и использования данной фотографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неопределенного круга лиц, является нарушением требований федерального законодательства в сфере сбора, хранения, использование и распространения информации о частной жизни лица без согласия гражданина, - поясняет ведомство.

По данному факту прокурором района в отношении лица, разместившего фотографию, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ.

Мировой судья признал данное лицо виновным в совершении правонарушения и привлек его к административной ответственности в виде предупреждения.