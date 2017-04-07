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Идеальная кража, или Как охрана супермаркета задержала «великолепную четверку» воров элитной еды

Идеальная кража, или Как охрана супермаркета задержала «великолепную четверку» воров элитной еды - ТИА
07 Апреля 2017 17:18
Автор:

Фоторепортаж

Задержанные придумали почти идеальную схему воровства. В магазин заходят все четверо – двое мужчин и две женщины, разбредаются по залам, набирают в корзинки копченые колбасы, сыры, красную рыбу и оливковое масло – дешёвая еда их не интересует. Потом встречаются в «мёртвых зонах» зала парами. Там мужчины запихивают в женские сумки набранное, и идут на выход. А представительницы прекрасного пола берут копеечные салфетки, честно пробивают их на кассе и... вся компания выходит с полными сумками дорогих продуктов. 

Идеальная схема дала сбой, когда «мёртвая зона» была выбрана неправильно. Вечером 7 апреля попытку кражи зафиксировали камеры наблюдения в супермаркете «Ашан», и на выходе из касс "великолепную четвёрку" встретили охранники. Все четверо были оперативно переданы в руки сотрудников полиции.

Как рассказали ТИА очевидцы задержания, багажник автомобиля, в котором приехали желающие отовариться, был забит под завязку дорогой едой, в том числе из других известных супермаркетов Твери.

В пресс-службе полиции ТИА пояснили, что все четверо были задержаны. Из них двое мужчин – это граждане Узбекистана, временно зарегистрированные в Московской области.

- Ущерб, нанесённый магазину "Ашан", составил 5 тысяч 359 рублей. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Проводится проверка, - рассказал руководитель пресс-службы ведомства Вадим Левшин. 

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Метки: воришки в магазинах идеальная кража еды воровство в супермаркете охрана умвд по тверской области
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Комментарии (4)

  • peshehod 
    На фото не видать ни икры, ни оливкового масла. Воришкам уже навешали лишнего?))
    07.04.2017 17:29
    0 | 1

  • Small19 
    Чурбаньё, одно чурбаньё. Русский быстрее помрёт от голода чем воровать полезет - так запуган, а чурбанам раздолье
    07.04.2017 17:44
    0 | 0

  • USSR 
    5300 отобьют на продаже пакетов на кассе за час
    07.04.2017 17:45
    0 | 0

  • kudimov 
    А потом все это для продажи везли в свой магазин?
Схема тупая и рисковая. но когда нет привычки работать, то и она пойдет. И вот логическое завершение.
    07.04.2017 17:52
    0 | 1
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