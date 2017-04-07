С начала года «Тверь Водоканал» устранил порядка 1000 засоров на канализационных сетях

ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») ведет постоянную работу по устранению засоров на канализационных сетях города. С начала 2017 года предприятие устранило 994 засора. За 2016 год эта цифра составила 3856.

- Ежедневно для прочистки сетей и предупреждения образования засоров предприятие осуществляет планово-предупредительные промывки трубопроводов. В 2016 году специалисты водоканала промыли более 200 км сетей водоотведения. В этом году мы планируем промыть более 220 километров канализационных труб, что составляет половину от их протяженности, - говорит главный инженер ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Кроме того, в этом году компания впервые будет обследовать канализационные сети методом телеинспекции. С помощью специального роботизированного оборудования будет оценено состояние 25 километров труб водоотведения. На эти цели планируется направить около 1 млн рублей.

Всего в 2017 году ООО «Тверь Водоканал» планирует израсходовать на обслуживание и развитие городской системы водоотведения около 20 млн рублей.