tvernews.ru
07 апреля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

С начала года «Тверь Водоканал» устранил порядка 1000 засоров на канализационных сетях

С начала года «Тверь Водоканал» устранил порядка 1000 засоров на канализационных сетях - ТИА
07 Апреля 2017 15:53
Автор:

ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») ведет постоянную работу по устранению засоров на канализационных сетях города. С начала 2017 года предприятие устранило 994 засора. За 2016 год эта цифра составила 3856.

- Ежедневно для прочистки сетей и предупреждения образования засоров предприятие осуществляет планово-предупредительные промывки трубопроводов. В 2016 году специалисты водоканала промыли более 200 км сетей водоотведения. В этом году мы планируем промыть более 220 километров канализационных труб, что составляет половину от их протяженности, - говорит главный инженер ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Кроме того, в этом году компания впервые будет обследовать канализационные сети методом телеинспекции. С помощью специального роботизированного оборудования будет оценено состояние 25 километров труб водоотведения. На эти цели планируется направить около 1 млн рублей.

Всего в 2017 году ООО «Тверь Водоканал» планирует израсходовать на обслуживание и развитие городской системы водоотведения около 20 млн рублей.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверьводоканал засоры на канализационных сетях
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Rina 
    Кажется про этот робот уже давно что-то говорили, якобы он есть и работает?
А по поводу прочистки канализации вообще не понятно. Они промывают сети, а заявки по аварийной ситуации не выполняют?
Пример: пятница 31 марта, утро. "Встали" канализационные колодцы. Т.к. они в нашей ответственности звоним в аварийку: караул, заполняются подвалы, пришлите машину. Ответ и определенный алгоритм действий:
1. Пришлите на электронку заявление и гарантии оплаты. Но ничего делать не будем, пока не будет "живая" бумага.
Спрашиваем, а зачем тогда электронка? Ответ: А пока Вы везете бумагу мы вас оформим и пришлем машину как она освободится. 
Бумагу отвезли, когда будет машина неизвестно. 
Т.к. подвалы для нас важнее, то вызвали машину с частной фирмы и прочистили колодцы.  Воскресенье, утро, звонок из Водоканала: Вам удобно, если машина к вам подъедет сейчас по Вашему заявлению?  Объясняю: что машина уже не нужна. И если бы мы ждали их машину до этого времени, то залиты были бы не только подвалы, а выше.
Но история на этом оказывается не была  окончена. Во ВТОРНИК! снова звонок от Водоканала: Тут у нас Ваша заявка, можем сейчас подъехать!
Вот так работает Водоканал. И совсем не удивляет, что руководителей   меняют или сажают.
    07.04.2017 16:57
    0 | 2

  • VladislaV 
    А есть фото, где эта машина в работе? А то муха не сидела.
    07.04.2017 18:02
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
118

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100