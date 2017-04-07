Житель Тверской области забил мать деревянной палкой

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 80-летней жительницы деревни Красноселье Торопецкого района. По информации СУ СКР по Тверской области, в совершении преступления подозревается 46-летний сын погибшей.
4 апреля он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту своего жительства, в ходе конфликта со своей престарелой матерью, нанес ей множественные удары руками, ногами, а также деревянной палкой по голове и телу. От травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Комментарии (2)
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antiER
07.04.2017 15:54
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horton
07.04.2017 16:08
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