Житель Тверской области забил мать деревянной палкой

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 80-летней жительницы деревни Красноселье Торопецкого района. По информации СУ СКР по Тверской области, в совершении преступления подозревается 46-летний сын погибшей.

4 апреля он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту своего жительства, в ходе конфликта со своей престарелой матерью, нанес ей множественные удары руками, ногами, а также деревянной палкой по голове и телу. От травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.