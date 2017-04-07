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В Твери начали ремонтировать дороги горячим асфальтобетоном

В Твери начали ремонтировать дороги горячим асфальтобетоном - ТИА
07 Апреля 2017 14:29
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Фоторепортаж

6 апреля в Твери в первый раз в этом году проводили работы по восстановлению верхнего слоя дорожного покрытия горячим асфальтобетоном. При благоприятных погодных условиях в сутки будут восстанавливать не менее тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Зимой и ранней весной восстановление асфальтового покрытия шло только с помощью литого асфальтобетона, позволяющего работать при низких температурах. Ближайшие заводы, производящие этот материал, расположены в Подмосковье – в Химках и в Капотне. Для его подвоза использовалось три кохера. Объём асфальта, который можно было доставить в Тверь в течение суток, позволял отремонтировать в среднем порядка 100 кв.м.

Горячий асфальт – это более доступный материал как по цене, так и по организации поставок. Контракт на содержание улично-дорожной сети заключён с МУП «ЖЭК». В четверг предприятие начало работы на улице Орджоникидзе, где за сутки планируется восстановить порядка 300 кв.м. дороги.

Ориентировочно с 9 апреля, если позволит погода, к работам приступят также субподрядные организации, с которыми МУП «ЖЭК» заключил договоры для увеличения объёмов ежедневно проводимых работ.

В рамках действующего контракта за год предусмотрено восстановление верхнего слоя асфальтового покрытия в объёме более 50 тысяч кв.м., что позволит полностью решить проблему с повреждениями.

На приведение в порядок дорог областного центра из регионального бюджета выделено 192,7 млн рублей. В бюджете Твери предусмотрено 78 млн рублей.

Текущий ремонт улично-дорожной сети будет проведен во всех районах города. Общая площадь составит более 96,8 тыс. кв. м. Кроме этого, планируется отремонтировать промежуточные опоры моста через Тьмаку по ул. 1-ая за линией ОЖД в створе Комсомольской площади, а также провести капитальный ремонт 2 объектов: путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе и проезд вдоль дома №20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков.

Глава администрации Твери Алексей Огоньков дорожным службам поручил вести ремонт максимально интенсивно, чтобы оперативно привести в порядок городские дороги.

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Комментарии (7)

  • RSERG 
    Да уже пора укладывать асфальт, дожди уже пошли.
    07.04.2017 15:00
    0 | 6

  • Ferapont 
    Порочная практика. С МУП ЖЭК контракт. А работы выполняют субподрядчики. С кого спрос за какчество ?
Иль хтото заинтересован в даровых липких финансах ?
    07.04.2017 15:02
    0 | 2

    • BARBAdos 
      на тракторе стоит лэйбл "МУП ЖЭК", камаз тоже вроде муповский, да и судя по внешнему виду работяг с отбойным молотком - они тоже с этой же конторы. Как я понимаю, МУП будет дырки заделывать по городу, а более крупный ремонт уже должен по конкурсным процедурам проходить, куда будут сторонние организации допускать  - но конечно не безвозмездно.
      07.04.2017 15:22
      0 | 2

      • Ferapont 
        Этой зимой (как и многими предыдущими), мотаясь по городу, видел на улицах стоящую, проезжающую технику с эмблемами ЖЭКа. Дороги при том были в отвратительном состоянии.
Техника вроде как есть, мозолит глаза, а результатов ее работы НЕТ !
∙
ПыСы. В Твери немного мостов. Снегопадов нет давно. А песочный срач на них до сих пор ! Не считая ям !
Вот он реальный выхлоп от "работы" ЖЭКа (или его субподрядчиков).
        07.04.2017 16:51
        0 | 3

  • arcadi007 
    Вот и настал счастливый день.
Заживем красиво и радостно. 
Слава партии родной. Как её звать забыл ...
    07.04.2017 15:23
    0 | 6

    • kudimov 
      Бертран, на выход! Самое время рассказать, что "неустанно, не покладая рук, и зимой и летом, в непогоду и мороз, для жителей..."  и пр))
      07.04.2017 15:42
      0 | 5

  • zilberman 
    Новость отлично коррелирует с предыдущей о похолодании до -7 и снегопаде.
    07.04.2017 15:41
    0 | 7
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