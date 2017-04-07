В Твери начали ремонтировать дороги горячим асфальтобетоном

6 апреля в Твери в первый раз в этом году проводили работы по восстановлению верхнего слоя дорожного покрытия горячим асфальтобетоном. При благоприятных погодных условиях в сутки будут восстанавливать не менее тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Зимой и ранней весной восстановление асфальтового покрытия шло только с помощью литого асфальтобетона, позволяющего работать при низких температурах. Ближайшие заводы, производящие этот материал, расположены в Подмосковье – в Химках и в Капотне. Для его подвоза использовалось три кохера. Объём асфальта, который можно было доставить в Тверь в течение суток, позволял отремонтировать в среднем порядка 100 кв.м.

Горячий асфальт – это более доступный материал как по цене, так и по организации поставок. Контракт на содержание улично-дорожной сети заключён с МУП «ЖЭК». В четверг предприятие начало работы на улице Орджоникидзе, где за сутки планируется восстановить порядка 300 кв.м. дороги.

Ориентировочно с 9 апреля, если позволит погода, к работам приступят также субподрядные организации, с которыми МУП «ЖЭК» заключил договоры для увеличения объёмов ежедневно проводимых работ.

В рамках действующего контракта за год предусмотрено восстановление верхнего слоя асфальтового покрытия в объёме более 50 тысяч кв.м., что позволит полностью решить проблему с повреждениями.

На приведение в порядок дорог областного центра из регионального бюджета выделено 192,7 млн рублей. В бюджете Твери предусмотрено 78 млн рублей.

Текущий ремонт улично-дорожной сети будет проведен во всех районах города. Общая площадь составит более 96,8 тыс. кв. м. Кроме этого, планируется отремонтировать промежуточные опоры моста через Тьмаку по ул. 1-ая за линией ОЖД в створе Комсомольской площади, а также провести капитальный ремонт 2 объектов: путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе и проезд вдоль дома №20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков.

Глава администрации Твери Алексей Огоньков дорожным службам поручил вести ремонт максимально интенсивно, чтобы оперативно привести в порядок городские дороги.