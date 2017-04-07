В ближайшие дни на дорогах Твери и области будет гололедица

По информации Тверского гидрометцентра, в предстоящие выходные на территории Тверской области похолодает. Прогнозируются заморозки в ночные часы до -7 градусов, а также осадки в виде снега или дождя. Будет ветрено – местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

Как сообщает, дорожный фонд региона, подрядные организации обязаны принять все необходимые меры по содержанию обслуживаемой сети автодорог в безопасном для движения состоянии.