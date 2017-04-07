Мужчине очень захотелось выпить, и он ограбил магазин

В полицию поступило сообщение о грабеже. Заведующая одного из магазинов города Нелидово сообщила, что из торговой точки похитили алкоголь.

Во время беседы полицейские выяснили, что злоумышленник вошел в помещение торгового зала и украл алкогольную продукцию. На неоднократные требования работников магазина остановиться и оплатить товар мужчина не реагировал. Очевидцы подробно описали полицейским приметы незнакомца.

Мужчину задержали, мм оказался ранее судимый, нигде не работающий 46-летний местный житель. Свою вину признал полностью и пояснил, что денег на спиртное не было, поэтому он ограбил магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.