В Твери осужден грабитель, нападавший на женщин

В Твери вынесен приговор мужчине, который нападал на женщин и грабил их. Доказано четыре эпизода.

Как сообщает, Московский районный суд, преступления он совершил в период с 10 по 23 января. Как правило, добычей преступника становились женские сумочки со всем их содержимым, которые он выхватывал из рук потерпевших, подбегая к ним сзади.

Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.