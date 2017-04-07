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Игорь Руденя вошел в Попечительский совет по изданию Православной энциклопедии

07 Апреля 2017 12:51
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Губернатора Тверской области Игорь Руденя включили в состав Попечительского совета по изданию Православной энциклопедии. Об этом сообщил председатель организации, мэр Москвы Сергей Собянин на 29-ом совместном заседании Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию Православной энциклопедии, которое состоялось в Храме Христа Спасителя в Москве.

Заседание провели Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. В работе приняли также участие руководители Администрации Президента, Правительства РФ, федеральных министерств, известные деятели науки и культуры.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал богатые духовные традиции Верхневолжья. В Соборе тверских святых насчитывается около 40 канонизированных подвижников и более 200 прославленных в лике святых новомучеников и российских исповедников.

Выпуск Православной энциклопедии начат в 2000 году. Книги посвящены истории Русской Православной Церкви. Здесь также публикуются материалы о других христианских конфессиях и религиях, научные, философские труды и др. Существует электронная версия издания.

Всего выпущено 44 тома энциклопедии. В 2017-м запланировано издание 45-48 томов. В целом работу над Православной энциклопедией планируется завершить к 2020 году.

В Тверскую область энциклопедия поступает с 2002 года. В государственные библиотеки и учреждения 40 муниципальных образований региона уже направлено более 10 тыс. экземпляров издания, сообщает правительство Тверской области.

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Метки: Православная энциклопедия игорь руденя
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Комментарии (9)

  • VladislaV 
    Когда же энциклопедией станкостроения займутся?
    07.04.2017 13:03
    0 | 6

  • protivvsex 
    надеюсь он отличает староверов от старообрядцев. предлагаю ему отдавать десятину не только с оклада, но и с премий.
    07.04.2017 13:09
    0 | 3

  • VladislaV 
    А рейтинг, если еще вырастет, не расколет нам небесную твердь?
    07.04.2017 13:10
    0 | 3

  • Житель подземелья 
    Как там рейтинг-то, растет?
    07.04.2017 13:18
    0 | 2

  • 321pusk 
    ОН перешел в режим "Все включено", "Везде включен". 

У Рудени рейтинг растет,
На Казань теплый воздух идёт 
Тверь промокнет под дождём,
Но там дороги нам построит ОН.
    07.04.2017 13:23
    0 | 1

  • VladislaV 
    ... председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. В работе приняли также участие руководители Администрации Президента, Правительства РФ, федеральных министерств, известные деятели науки и культуры.

Кста, вся эта издобратия так окуенно разбирается в вопросе, что готова издавать энциклопедии, или это очередная ИБД для галочки, к которой мы все уже привыкли?
    07.04.2017 13:28
    0 | 2

    • 321pusk 
      Проведем конкурс риторических вопросов?
      07.04.2017 13:41
      0 | 1

  • guset 
    Молодец Руденя! Не покладая рук трудится на благо города и области. Энциклопедии нам только и не хватало для счастья. Правда ведь?
    07.04.2017 13:31
    0 | 3

    • 321pusk 
      Дайте две)
      07.04.2017 13:40
      0 | 1
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