Игорь Руденя вошел в Попечительский совет по изданию Православной энциклопедии

Губернатора Тверской области Игорь Руденя включили в состав Попечительского совета по изданию Православной энциклопедии. Об этом сообщил председатель организации, мэр Москвы Сергей Собянин на 29-ом совместном заседании Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию Православной энциклопедии, которое состоялось в Храме Христа Спасителя в Москве.

Заседание провели Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. В работе приняли также участие руководители Администрации Президента, Правительства РФ, федеральных министерств, известные деятели науки и культуры.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал богатые духовные традиции Верхневолжья. В Соборе тверских святых насчитывается около 40 канонизированных подвижников и более 200 прославленных в лике святых новомучеников и российских исповедников.

Выпуск Православной энциклопедии начат в 2000 году. Книги посвящены истории Русской Православной Церкви. Здесь также публикуются материалы о других христианских конфессиях и религиях, научные, философские труды и др. Существует электронная версия издания.

Всего выпущено 44 тома энциклопедии. В 2017-м запланировано издание 45-48 томов. В целом работу над Православной энциклопедией планируется завершить к 2020 году.

В Тверскую область энциклопедия поступает с 2002 года. В государственные библиотеки и учреждения 40 муниципальных образований региона уже направлено более 10 тыс. экземпляров издания, сообщает правительство Тверской области.