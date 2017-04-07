В Тверской области погиб мужчина, пытаясь спасти документы из горящего дома

6 апреля 2017 года вечером деревне Котово Западнодвинского района загорелся дом. Проживающие в нем супруги в это время находились у соседей. Заметив возгорание, мужчина забежал в дом, пытаясь спасти документы, однако из горящего дома не вышел. Его тело было обнаружено на месте потушенного пожара.

Следственный комитет проводит проверку: назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза