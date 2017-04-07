В Твери мужчина расплатился за продукты фальшивой купюрой и угодил за решетку

Московский районный суд Твери признал мужчину виновным в хранении и сбыте заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации.

20 января он пришел в магазин на проспекте Победы и расплатился за товар купюрой достоинством 5 тысяч рублей, заведомо зная, что она фальшивая.

Однако продавец, засомневалась в подлинности и вызвала сотрудников полиции.

В итоге суд наказал мужчину и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца в колонии строгого режима.