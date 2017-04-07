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7 апреля Михаилу Кругу исполнилось бы 55 лет

07 Апреля 2017 11:37
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Михаил Круг родился 7 апреля 1962 года в старом районе города Твери, который назывался Морозовский городок, а ныне «Двор Пролетарки". 

Первые свои стихи Михаил написал в 14 лет,  и посвятил их своей однокласснице. В то время кумиром Михаила был Владимир Высоцкий. После армии Михаил под впечатлением его песен стал играть на гитаре и петь в стиле Высоцкого.

Михаил закончил в Твери 39 училище на Соминке по профессии слесарь-авторемонтник. Придя из армии, женился, родители супруги настояли на том, чтобы он пошел в институт, т.к. их дочь окончила с отличием институт легкой промышленности, а образование Михаила не соответствовало их принципам. В 1987 году Михаил успешно поступает в институт, где узнает о конкурсе авторской песни, принимает в нем участие и занимает первое место. После этого он серьезно занялся написанием песен, и не малую роль в этом сыграл Е.И.Клячкин, который был председателем жюри на 8 фестивале авторской песни, где и увидел талант в Михаиле, и сказал: "Миша, тебе надо работать…"

Первый свой альбом "Тверские улицы" Михаил записал на студии "Тверь", потом был записан второй альбом "Катя", и третий альбом без названия, все они не имели выхода, но разошлись пиратским способом. Практически все песни с этих альбомов были переписаны и спеты в альбомах: "Зеленый прокурор" "Мадам" "Роза" "Мышка". В 1994 году вышел первый официальный альбом Михаила Круга “Жиган-лимон".

Первое выступление Круга прошло в городе Москве, в Театре Эстрады на фестивале “Русский Шансон“ в ноябре1996 г. В этом же году был показан первый клип “Это было вчера”.

 Первое большое интервью Михаил дал, отвечая на вопросы в часовой программе в студии кабельного телевидения А.Л.С. 9 марта 1998 г. Летом 2000 года закончена съемка фильма “Апрель”, в котором Михаил Круг сыграл криминального авторитета.

Перстень с тремя алмазами, который он всегда носил, ему подарил вор в законе Хобот.

Блатные выражения для своих песен Михаил брал из словаря выпуска1924 г. для внутреннего пользования НКВД, который приобрел случайно.

Песня "Кольщик" писалась три года, и имела три разных варианта. Последний вариант в альбоме "Жиган-лимон".

Все свои песни в первых четырех альбомах Михаил посвятил первой любви Марине. Песня "Девочка-пай" была написана в 1987 году и посвящена ей.

Первый раз Михаил Круг выступил за границей в 1997 году на фестивале "Русский Шансон в Германии", на котором спел четыре песни, одна из которых "Мадам" была спета в гитарном варианте.

С февраля 1997 года с Михаилом работает новая солистка Светлана Тернова, которую он услышал на фестивале песни "Заволжье", и взял ее в группу. Параллельно со своим творчеством он пишет ей альбом в эстрадном стиле. Песни "Поле зеленое", и "Моя королева" которые поет Светлана, Михаил написал в 16 лет и также посвятил Марине.

27 марта 1998 года в гостинице "Космос" Михаил участвовал на вручении премии "Овация" и получил ее в номинации "Русский Шансон".

В 1994 году был снят д\ф "Бард Михаил Круг" и показан по каналу "Культура" только через 5 лет.

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года убит в своем доме в Твери. Существует несколько версий убийства шансонье, однако ни одна из них не получила официального подтверждения.

Похоронен Михаил Круг на своей малой родине, в Твери, на Дмитрово-Черкаском кладбище.

По материалам сайта http://www.mkrug.ru

Дом, где жил Михаил Круг, и его могила стали местом паломничества поклонников.

В 2012 году был снят художественный фильм «Легенды о Круге» режиссёра Тимура Кабулова. Начало съемок фильма было приурочено сразу к двум датам — пятидесятилетию со дня рождения Круга и десятилетию со дня его смерти. Главную роль исполнил актёр и певец Юрий Кузнецов-Таёжный, обладающий внешним сходством с Михаилом Кругом. Специально для съёмок актёр набрал16 килограммов.

22 и 23 апреля 2013 года фильм был показан на Первом канале

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Метки: михаил круг 55 лет тверь
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Комментарии (25)

  • Эго 
    Понимая, что мой твик вызовет шквал минусов, тем не менее хочу сказать, что всегда испытывала неловкость, когда Тверь ассоциировали с именем М.Круга - как с основной и единственной достопримечательностью древнего города.
    07.04.2017 12:01
    4 | 13

    • Beqbmak 
      не одни вы..никогда не понимал любовь к блатной романтике...
      07.04.2017 12:05
      4 | 7

    • russs 
      Всяко лучше, чем с козлами.
      07.04.2017 12:17
      3 | 3

      • Эго 
        Сомнительно утверждение. Поскольку современная негативная ассоциация со словом "козел" более поздняя, связанная с тюремной субкультурой. Исторически "тверские козлы" имеют более раннее и позитивное значение. В частности, связанное с мастеровой деятельностью.
        07.04.2017 12:58
        1 | 1

  • kudimov 
     Возможно сегмент шоу-бизнеса или даже шансона, занимаемый им весьма специфичен и спорен, но многие знают Тверь благодаря песням Михаила круга. И не важно, нравится этот кому-то или нет, но это факт. 
Спросите в любом городе - "С чем у вас ассоциируется Тверь и ТО - с пожарскими котлетами или с Кругом?", и полУчите ответ.
    07.04.2017 12:17
    2 | 6

    • Эго 
      Вот этот факт и является удручающим показателем уровня развития Твери, в частности, и уровня культуры, в общем.
      07.04.2017 12:26
      1 | 10

  • Dobry кrtek 
    Не так давно была годовщина смерти Ю. А. Гагарина ( 27 марта 1968 года ). И всем по .ер, Гагарин ведь не Круг. Тверь и пожарские котлеты? Хм...
P.S. У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони
Да яичницу свари.
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
    07.04.2017 12:20
    0 | 9

    • kudimov 
      ТО и пожарские котлеты.
Гагарин родился не в Калинине и не в Калининской области.
      07.04.2017 12:28
      1 | 4

      • Dobry кrtek 
        Ясен пень, Гагарин прославил  СССР ( всего лишь 1/6 часть света ), а Круг "прославил" всё оставшееся. 
Зачем нам Гагарин
И на хрен Крылов ?
Блатняк нам милее
Скажи, КудимОв.
        07.04.2017 12:51
        1 | 6

        • kudimov 
          Но Круга все знают!
Прославил он Тверь
Крота же не знают,
Что есть такой зверь....)
          07.04.2017 13:02
          2 | 4

      • Эго 
        А это вы знаете?
"Привези мне из Торжка
Два сафьянных сапожка."
Сафьяновые сапожки - это был, выражаясь современными понятиями, бренд "тверских козлов". Кто сейчас из молодежи может сказать что такое сафьян, шевро, лайка(не собака)? А всё это великолепие производилось здесь. И очень высоко ценилось и при императорском дворе, и в Парижах.
        07.04.2017 13:14
        1 | 1

  • Tverich 
    Помянем Михаила. О покойных либо хорошо, либо ничего. Вечная память.
    07.04.2017 12:56
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      ...
      Прикрепленные изображения:
      07.04.2017 12:59
      1 | 1

    • Эго 
      «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
      07.04.2017 13:05
      0 | 2

    • Sedmoy 
      Никогда не понимал и не принимал этой "ереси": "о покойных либо хорошо, либо ничего".
      07.04.2017 13:21
      0 | 2

      • kudimov 
        Ясно к чему клонишь, давай выкладывай про Сталина, облегчи душу))
        07.04.2017 13:29
        0 | 0

        • Sedmoy 
          Ладно. :) Кто скакал с кастрюлями на голове, скоро будет ездить в Европу без виз. А кто орал «крымнаш», тот … (далее на твой выбор, Кудимов :)
          07.04.2017 13:40
          0 | 0

          • kudimov 
            Я был в Крыму 4 раза и был в 7 странах Европы. Без скачек и революций. Не охота ни туда ни туда. Поеду по России летом. На Алтае не был.
            07.04.2017 13:59
            0 | 0

      • horton 
        Седьмой, по поводу этой "ереси" мнения расходятся, но мне достаточно того, что:
"О человеке говорят плохо, значит критикуют его поступки. Человек должен прислушаться к критике и исправить свои ошибки. А покойник уже ничего исправить не может.
Так зачем тратить слова впустую???? Ведь он, покойник, всё равно уже другим не станет...
        07.04.2017 13:32
        0 | 0

        • Sedmoy 
          Ну, во-первых, я высказывал, как всегда, своё собственное мнение. А во-вторых, как уже сказали за меня древние – для правды. А станет покойник «другим" – не станет,  да наsр.ть.
          07.04.2017 13:41
          0 | 0

          • horton 
            Ну и я свое... иногда думаю не как древня̵я̵ИЕ...)))
            07.04.2017 13:50
            0 | 0

            • Sedmoy 
              Бывает. Только, несоглашаться с древними  -  это всё равно, что писать против ветра. Но вам простительно, миссис, поскольку вы не занаете что это такое. :)) 
пысы. Исправили, чудок. :) Ну а я не буду. :))
              07.04.2017 13:59
              0 | 0

              • horton 
                Не надо, не исправляйте... Поверю нА слово... про ветер... и древним тожа )))
                07.04.2017 14:02
                0 | 0

  • protivvsex 
    на радио "Маяк" вспомнили, на областном -  нет. Его везде любят, а на родине -нет.
    07.04.2017 13:32
    1 | 2

  • uabumoderoff 
    А версия,что его жена убила не рассматривалась?По её словам,бандиты проникли в дом и спрятались в кладовке.Ни она ,ни её мать этого не слышали.Даже когда кот входит в дом слышно."Киллеры" не связали домочадцев,не сделали контрольного выстрела в Круга.А если бы Михаил ночевать домой не пришёл,был день города,так бы и сидели в кладовке? Наверняка она в него выстрелила или её любовник(Круг неожиданно пришёл домой).Таких случаев полно,когда молодые жены убивают богатых мужей.Ирина же не профессорская дочка,а маромойкой работала в придорожном кафе,дальнобойщиков обслуживала.
    07.04.2017 13:59
    0 | 1
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