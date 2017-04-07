7 апреля Михаилу Кругу исполнилось бы 55 лет

Михаил Круг родился 7 апреля 1962 года в старом районе города Твери, который назывался Морозовский городок, а ныне «Двор Пролетарки".

Первые свои стихи Михаил написал в 14 лет, и посвятил их своей однокласснице. В то время кумиром Михаила был Владимир Высоцкий. После армии Михаил под впечатлением его песен стал играть на гитаре и петь в стиле Высоцкого.

Михаил закончил в Твери 39 училище на Соминке по профессии слесарь-авторемонтник. Придя из армии, женился, родители супруги настояли на том, чтобы он пошел в институт, т.к. их дочь окончила с отличием институт легкой промышленности, а образование Михаила не соответствовало их принципам. В 1987 году Михаил успешно поступает в институт, где узнает о конкурсе авторской песни, принимает в нем участие и занимает первое место. После этого он серьезно занялся написанием песен, и не малую роль в этом сыграл Е.И.Клячкин, который был председателем жюри на 8 фестивале авторской песни, где и увидел талант в Михаиле, и сказал: "Миша, тебе надо работать…"

Первый свой альбом "Тверские улицы" Михаил записал на студии "Тверь", потом был записан второй альбом "Катя", и третий альбом без названия, все они не имели выхода, но разошлись пиратским способом. Практически все песни с этих альбомов были переписаны и спеты в альбомах: "Зеленый прокурор" "Мадам" "Роза" "Мышка". В 1994 году вышел первый официальный альбом Михаила Круга “Жиган-лимон".

Первое выступление Круга прошло в городе Москве, в Театре Эстрады на фестивале “Русский Шансон“ в ноябре1996 г. В этом же году был показан первый клип “Это было вчера”.

Первое большое интервью Михаил дал, отвечая на вопросы в часовой программе в студии кабельного телевидения А.Л.С. 9 марта 1998 г. Летом 2000 года закончена съемка фильма “Апрель”, в котором Михаил Круг сыграл криминального авторитета.

Перстень с тремя алмазами, который он всегда носил, ему подарил вор в законе Хобот.

Блатные выражения для своих песен Михаил брал из словаря выпуска1924 г. для внутреннего пользования НКВД, который приобрел случайно.

Песня "Кольщик" писалась три года, и имела три разных варианта. Последний вариант в альбоме "Жиган-лимон".

Все свои песни в первых четырех альбомах Михаил посвятил первой любви Марине. Песня "Девочка-пай" была написана в 1987 году и посвящена ей.

Первый раз Михаил Круг выступил за границей в 1997 году на фестивале "Русский Шансон в Германии", на котором спел четыре песни, одна из которых "Мадам" была спета в гитарном варианте.

С февраля 1997 года с Михаилом работает новая солистка Светлана Тернова, которую он услышал на фестивале песни "Заволжье", и взял ее в группу. Параллельно со своим творчеством он пишет ей альбом в эстрадном стиле. Песни "Поле зеленое", и "Моя королева" которые поет Светлана, Михаил написал в 16 лет и также посвятил Марине.

27 марта 1998 года в гостинице "Космос" Михаил участвовал на вручении премии "Овация" и получил ее в номинации "Русский Шансон".

В 1994 году был снят д\ф "Бард Михаил Круг" и показан по каналу "Культура" только через 5 лет.

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года убит в своем доме в Твери. Существует несколько версий убийства шансонье, однако ни одна из них не получила официального подтверждения.

Похоронен Михаил Круг на своей малой родине, в Твери, на Дмитрово-Черкаском кладбище.

По материалам сайта http://www.mkrug.ru

Дом, где жил Михаил Круг, и его могила стали местом паломничества поклонников.

В 2012 году был снят художественный фильм «Легенды о Круге» режиссёра Тимура Кабулова. Начало съемок фильма было приурочено сразу к двум датам — пятидесятилетию со дня рождения Круга и десятилетию со дня его смерти. Главную роль исполнил актёр и певец Юрий Кузнецов-Таёжный, обладающий внешним сходством с Михаилом Кругом. Специально для съёмок актёр набрал16 килограммов.

22 и 23 апреля 2013 года фильм был показан на Первом канале