Тверская область в числе регионов, где вероятен риск возникновения АЧС в 2017 году

В начале апреля в Раменском районе Московской области зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Опасный вирус выявили на предприятии «Константиново Агро». Это первый в 2017 году зарегистрированный случай АЧС в Подмосковье, сообщает РБК.

В хозяйстве содержались 213 свиней. По состоянию на 4 апреля от вируса погибли 17 взрослых животных и 24 поросенка. При этом руководство предприятия скрыло информацию о внезапном падеже животных.

Сейчас специалисты проводят необходимый комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Свиньи и продукты животноводства с предприятия будут изъяты.

В этом году Россельхознадзор прогнозирует не менее 300 вспышек АЧС на территории России. Наиболее вероятен риск возникновения АЧС в таких регионах, как Мордовия, Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Тверская, Костромская области и другие.