Глава Концерна Росэнергоатом Андрей Петров: «Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов крупнейшего в стране ЦОД планируется не позже конца июля»

Получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов центра обработки данных (ЦОД), который сооружается в настоящее время вблизи Калининской АЭС (г. Удомля), планируется в июле текущего года. Об этом сообщил в ходе рабочего визита на атомную станцию генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

В поездке его сопровождали: первый заместитель по корпоративным функциям Джумбери Ткебучава, первый заместитель - директор филиала по реализации капитальных проектов Алексей Жуков, заместитель - директор по экономике и финансам Сергей Мигалин.

Реализация проекта по сооружению опорного ЦОД идёт в партнерстве с ПАО «Ростелеком». Объект может стать крупнейшим центром обработки данных в стране и одним из крупнейших в Европе.

Именно поэтому руководители уделили особое внимание выполнению графика строительства 1-ой очереди. Как подчеркнул Андрей Петров после осмотра площадки строительства, «работы идут по графику, выполняются все поручения центрального аппарата Концерна».

- Мы посмотрели, как организованы работы в зоне эксплуатации, как решаются вопросы электробезопасности, обсудили планы на 2017 год. Калининская АЭС сегодня демонстрирует высокий уровень обеспечения культуры безопасности, замечаний к персоналу станции нет, - сказал глава «Росэнергоатома».

В свою очередь, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов представил доклад, в котором озвучил итоги работы станции за 1 квартал 2017 г., результаты выполнения мероприятий по повышению безопасности и охране труда, трансформации Калининской АЭС в ПСР-дивизион, рассказал о ходе работ по подготовке материалов для получения лицензии на эксплуатацию блока №2 в продленном сроке. Было отмечено, что в числе основных задач, поставленные перед Калининской АЭС на 2017 год, – обеспечение безопасной и устойчивой работы энергоблоков, инвестиционные проекты по продлению эксплуатационного ресурса энергоблоков, исключение случаев производственного травматизма среди персонала АЭС и подрядных организаций, повышение устойчивости работы энергоблоков АЭС.

В рамках визита также состоялись встречи с руководством ООО «Энергоатоминвест», ООО «КАЭС-Сервис», был совершен обход производственных территорий Калининской АЭС, проведено совещание по организации эксплуатации ЦОД.

Проект опорного центра обработки и хранения данных АО «Концерн Росэнергоатом» (ЦОД) был разработан в рамках реализации одной из ключевых задач, стоящих перед Концерном - это расширение продуктовой линейки и выход на новые рынки, а также в связи с учетом конкурентных преимуществ, предоставляемых возможностью прямого подключения площадки непосредственно к электросетевому оборудованию Калининской АЭС с обеспечением гарантированного энергоснабжения достаточной мощности.

Потребляемая мощность нового ЦОД будет достигать 80 МВт, а соседство с Калининской АЭС позволит ему иметь независимый, бесперебойный и мощный источник энергоснабжения и соответствующие параметры обеспечения безопасности периметра объекта. Проект реализуется в партнерстве с ПАО «Ростелеком», являющимся «якорным» арендатором машинных залов ЦОД.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.