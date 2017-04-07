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На трассе М-10 «Форд» врезался в металлическую опору и опрокинулся на крышу

07 Апреля 2017 10:03
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ДТП произошло 6 апреля около 02.00 на 141 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Конаковский район.

46-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигаясь по левой полосе, не выбрал безопасную скорость движения, тем самым не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Из-за чего врезался в металлическую опору с тросовой растяжкой со знаками 5.15.2 «Направление движения по полосе» и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля: 22-летний парень и 23-летняя девушка.

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Метки: дтп в тверской области дтп с пострадавшими автомобиль опрокинулся на крышу
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    Так вчера уже было про это. https://tvernews.ru/news/220172/ Только девушка была помоложе на год. Наверное за сутки она днюху справила.
    07.04.2017 10:46
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