На трассе М-10 «Форд» врезался в металлическую опору и опрокинулся на крышу

ДТП произошло 6 апреля около 02.00 на 141 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Конаковский район.

46-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигаясь по левой полосе, не выбрал безопасную скорость движения, тем самым не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Из-за чего врезался в металлическую опору с тросовой растяжкой со знаками 5.15.2 «Направление движения по полосе» и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля: 22-летний парень и 23-летняя девушка.