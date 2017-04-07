«Ростелеком» начинает строить «Цифровую Россию»

К началу 2017 года свыше 90% жителей Тверской области пользуются домашним телефоном от «Ростелекома», более 40% - высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, а каждый десятый телевизор транслирует платное цифровое телевидение от компании. О самых значимых достижениях и реализованных проектах минувшего года на итоговой пресс-конференции рассказал директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ухов.

В компании считают, что основным направлением деятельности на ближайшее будущее станет «строительство цифровой России». По словам Дмитрия Ухова, один из этапов такого масштабного строительства реализуется уже сейчас. Это проект «Устранение цифрового неравенства», являющийся удачным примером государственно-частного партнёрства.

- На конец 2016 года доступ в интернет по технологии Wi-Fi появился в 74 малых населённых пунктах региона, а в марте 2017 года их стало уже 90. Благодаря государственной поддержке «оптикой» мы пришли в те деревни, до которых коммерческие операторы добрались бы ещё нескоро. Мы рассчитываем, что в дальнейшем на базе этой оптики можно будет предоставлять пользователям новые актуальные телеком-услуги, без которых жизнь современного человека уже трудно вообразить.

Точки доступа Wi-Fi постепенно появляются в сёлах и деревнях с населением от 250 до 500 жителей. За прошлый год был проложен 761 км оптоволоконных линий связи, благодаря чему число жителей малых населенных пунктов, получивших возможность попасть во всемирную паутину, увеличилось до 27 тысяч.

Среди других масштабных проектов компании – организация видеотрансляции ЕГЭ, чем «Ростелеком» занимается уже не первый год. В 2016 году для 47 пунктов приёма экзаменов (ППЭ) были организованы каналы связи, установлены 439 программно-аппаратных комплексов, что позволило вести трансляцию из 417 аудиторий. В перспективе стоит задача полностью увести трансляцию из ППЭ в онлайн – но для этого нужно, чтобы большая часть школ перешла на «оптику».

Не так давно вице-президент «Ростелекома» Александр Абрамков и директор Тверского филиала Дмитрий Ухов встречались с губернатором региона Игорем Руденей. На этой встрече обсуждались перспективы сотрудничества компании и правительства Тверской области по развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона, участия ПАО «Ростелеком» в значимых проектах Верхневолжья в сфере лесопользования, дорожного хозяйства, образования, медицины.

- У меня осталось позитивное впечатление после этой встречи, я увидел, что власти очень интересно, как будет развиваться цифровизация в Тверской области. Пока регион не находится в лидерах по России, есть необходимость ускорить движение в этом направлении с помощью совместной работы. В этом году нам предстоит запустить систему 112, есть планы по внедрению проектов учёта земель сельхозназначения и лесов – это то, что «Ростелеком» намерен делать в ближайшее время.

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