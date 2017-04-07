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В Твери задержан педофил, развращавший двух малолетних падчериц

07 Апреля 2017 09:47
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В Твери правоохранительные органы задержали 32-летнего уроженца Таганрога, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, с июля по ноябрь 2014 года мужчина, находясь у себя дома в городе Бийске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих малолетних падчериц.

О преступлении в отношении детей  органам следствия стало известно лишь спустя 2 года, когда обвиняемый вместе с семьей уехал в другой регион. Незамедлительно было  возбуждено уголовное дело и он объявлен в федеральный розыск. Его розыск осложнялся тем, что мужчина постоянно менял свое место жительства, переезжая в различные субъекты Российской Федерации: Кемеровскую, Томскую, Омскую, Брянскую и Тверскую области.

Несмотря на это, следователям СУ СКР по Алтайскому краю и оперативным сотрудникам ГУ МВД по краю удалось установить его местонахождение. Накануне злоумышленник был задержан в городе Твери и доставлен в Бийск для проведения следственных действий.

6 апреля в следственном отделе по г. Бийск ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: педофил развращение малолетних насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка
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