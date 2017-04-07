Тверь в час пик осталась без восьмых маршруток

7 апреля в ТИА позвонили читатели и сообщили, что в Твери пропали 8-е маршрутки. Как рассказали редакции перевозчики, оказывается утром УГИБДД по Тверской области и УГАДН проверяли все восьмые маршрутки, а потому, действительно, большинство машин не вышли в рейс.

Проверка проходила на автобазе в Заволжском районе Твери. Только в 8 утра маршрутки смогли выехать в город. Двухчасовой круг у этих маршрутных такси начинается и заканчивается в СНТ «Светлый». То есть на 9.30, когда в ТИА посыпались жалобы от пассажиров, восьмерки еще не проехали даже по одному кругу, а потому встретить "восьмерку" в городе было непросто.