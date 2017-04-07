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Тверь в час пик осталась без восьмых маршруток

Тверь в час пик осталась без восьмых маршруток - ТИА
07 Апреля 2017 09:50
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7 апреля в ТИА позвонили читатели и сообщили, что в Твери пропали 8-е маршрутки. Как рассказали редакции перевозчики, оказывается утром УГИБДД по Тверской  области и УГАДН проверяли все восьмые маршрутки, а потому, действительно, большинство машин не вышли в рейс.

Проверка  проходила на автобазе в Заволжском районе Твери. Только в 8  утра маршрутки смогли выехать в город. Двухчасовой круг у этих маршрутных такси начинается и заканчивается в СНТ «Светлый». То есть  на 9.30, когда в  ТИА посыпались жалобы от пассажиров,  восьмерки еще не проехали даже по одному кругу, а потому встретить "восьмерку" в городе было непросто.

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Метки: восьмерки маршрутки маршрутки в твери нетт маршруток
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Комментарии (5)

  • Tamplier 
    маршруткам альтернативы нет и не будет! Поскольку общественный транспорт уничтожен на 80 процентов!
    07.04.2017 10:30
    1 | 9

    • TVERSKOY_SK 
      на 95%
      07.04.2017 12:20
      0 | 5

  • DenBlldenn 
    Молодцы какие в ГИБДД, если так делать регулярно, глядишь и наладится что-то в маршрутках.
    07.04.2017 11:26
    1 | 3

    • Tamplier 
      с такими маршрутами следования вряд ли!
      07.04.2017 11:34
      0 | 2

  • horton 
    Бывает...
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    07.04.2017 11:43
    0 | 1
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