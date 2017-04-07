В Тверской области построят новый мост на трассе от М-9 к Торопцу

В текущем году начинается реконструкция моста через реку Песка в Торопецком районе. Работы планируют завершить в 2018-м.

Мост через реку Песка расположен на 10-м километре автодороги общего пользования «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь. Он связывает населенные пункты Торопецкого района с федеральной трассой М-9 «Балтия», а также обеспечивает сообщение с соседними регионами – Псковской и Новгородской областями.

По заключению специализированной организации мост был признан аварийным. Для обеспечения сохранности его конструкций и безопасного проезда ввели запрет на движение грузового транспорта массой более 10 тонн, также ограничена скорость до 20 км/час.

Проект реконструкции объекта сейчас проходит государственную экспертизу. Предусмотрена полная разборка существующего моста и, по сути, возведение на его месте нового искусственного сооружения, рассчитанного на современные транспортные нагрузки и интенсивность движения.

Общая протяженность участка дороги, где запланированы работы, - 750 метров, из них более 720 метров – подходы к мосту, они также будут капитально отремонтированы. Кроме того, будет установлено барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесена разметка. При этом движение транспорта не будет нарушено: в период реконструкции смонтируют временный объездной мост.