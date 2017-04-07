В Бежецке прошел Всероссийский турнир по боксу

С 31 марта по 2 апреля в Бежецке проходил XX Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти Анатолия Камяги. За звание лучших боролись спортсмены из Тверской, Московской, Ярославской, Вологодской областей, а также из города Актюбинска республики Казахстан.

Победителей турнира:

Юноши 2005 - 2006 года рождения

30 кг - Барулин Богдан (Осташков)

36 кг - Веселов Андрей (Бежецк)

36 кг - Рабаданов Алигаджи (Бежецк)

38 кг - Харихин Никита (Осташков)

40 кг - Чернопятов Максим (Удомля)

Юноши 2003 – 2004 г. р.:

46 кг - Гаврилов Никита (Лихославль)

48 кг - Костин Леонид (Волоколамск)

50 кг - Дубняков Егор (Тверь)

Юноши 2001 – 2002 года рождения

46 кг - Чугунов Илья (Торжок)

50 кг - Лебедев Данил (Бежецк)

54 кг - Архипов Андрей (Волоколамск)

57 кг - Черанев Серафим (Ступино)

60 кг - Коняшов Данил (Устюжна)

63 кг - Копченов Андрей (Москва)

66 кг - Лебедев Валерий (Кимры)

Юниоры 1999 – 2000 года рождения

56 кг - Алиев Абдул (Ступино)

60 кг - Машокиров Руслан (Москва)

64 кг - Юнин Данил (Удомля)

69 кг - Тойгонбаев Мирбек (Москва)

75 кг - Лошаков Дмитрий (Волоколамск)

81 кг - Вороной Владислав (Тверь)

91 кг - Азаренок Владислав (Москва)

Мужчины 1998 года рождения и старше

60 кг - Станислав Кончаковский (Тверь)

69 кг - Звонарев Николай (Кимры)

81 кг - Вадим Коршунов (Тверь)

Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области