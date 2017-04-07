В Бежецке прошел Всероссийский турнир по боксу

С 31 марта по 2 апреля в Бежецке проходил XX Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти Анатолия Камяги. За звание лучших боролись спортсмены из Тверской, Московской, Ярославской, Вологодской областей, а также из города Актюбинска республики Казахстан.
Победителей турнира:
Юноши 2005 - 2006 года рождения
30 кг - Барулин Богдан (Осташков)
36 кг - Веселов Андрей (Бежецк)
36 кг - Рабаданов Алигаджи (Бежецк)
38 кг - Харихин Никита (Осташков)
40 кг - Чернопятов Максим (Удомля)
Юноши 2003 – 2004 г. р.:
46 кг - Гаврилов Никита (Лихославль)
48 кг - Костин Леонид (Волоколамск)
50 кг - Дубняков Егор (Тверь)
Юноши 2001 – 2002 года рождения
46 кг - Чугунов Илья (Торжок)
50 кг - Лебедев Данил (Бежецк)
54 кг - Архипов Андрей (Волоколамск)
57 кг - Черанев Серафим (Ступино)
60 кг - Коняшов Данил (Устюжна)
63 кг - Копченов Андрей (Москва)
66 кг - Лебедев Валерий (Кимры)
Юниоры 1999 – 2000 года рождения
56 кг - Алиев Абдул (Ступино)
60 кг - Машокиров Руслан (Москва)
64 кг - Юнин Данил (Удомля)
69 кг - Тойгонбаев Мирбек (Москва)
75 кг - Лошаков Дмитрий (Волоколамск)
81 кг - Вороной Владислав (Тверь)
91 кг - Азаренок Владислав (Москва)
Мужчины 1998 года рождения и старше
60 кг - Станислав Кончаковский (Тверь)
69 кг - Звонарев Николай (Кимры)
81 кг - Вадим Коршунов (Тверь)
Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
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