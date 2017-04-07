tvernews.ru
07 апреля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери пройдёт акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге

В Твери пройдёт акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге - ТИА
4 апреля
07 Апреля 2017 09:50
Автор:

8 апреля в Городском саду зажгут свечи и объявят минуту молчания. Подобные акции памяти и митинги в поддержку Санкт-Петербруга пройдут во многих городах России. 

В Твери акция начнется в 12 часов. #ПитерТверьСТобой - под таким хештегом в соцсетях распространяется информация о митинге. 

3 апреля в Санкт-Петербурге произошел теракт в метро — на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник подорвал себя. Погибли 13 человек, пострадало больше пятидесяти. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: теракт в петербурге акция памяти жертв теракта
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • antiER 
    На фига вся это показуха? И для кого? Ну не верю я, что кто то искренне придет в субботу в 12.
    07.04.2017 10:06
    2 | 14

  • Whois 
    В такое время, массовые скопления народа нежелательны.
Или силовики на 200% уверены в том, что на 300% обеспечат безопасность?
    07.04.2017 11:07
    1 | 7

  • russs 
    #показуха
    07.04.2017 11:37
    2 | 7

  • Ferapont 
    Озвучьте имена организаторов сего митинга !
В условиях тотального пресса информации о возможных взрывах организовывать ныне сборище людей в одном месте - ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
Министерские походу невменяемы в доску, не понимают, что это лишний повод активироваться законсервированным ячейкам ИГИЛ и с успехом провести показательную акцию..
    07.04.2017 12:50
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
118

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100