В Твери пройдёт акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге

8 апреля в Городском саду зажгут свечи и объявят минуту молчания. Подобные акции памяти и митинги в поддержку Санкт-Петербруга пройдут во многих городах России.

В Твери акция начнется в 12 часов. #ПитерТверьСТобой - под таким хештегом в соцсетях распространяется информация о митинге.

3 апреля в Санкт-Петербурге произошел теракт в метро — на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник подорвал себя. Погибли 13 человек, пострадало больше пятидесяти.