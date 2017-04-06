В Твери предприниматель торговал подделкой под видом известной спортивной одежды

В магазине на бульваре Цанова в Твери индивидуальный предприниматель продавал спортивную одежду, имеющую признаки несоответствия оригинальной и содержащую незаконное воспроизведение товарных знаков известных мировых марок, как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Устанавливается ущерб, причиненный правообладателям. Из оборота изъяли и направили на экспертизу 320 единиц продукции.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака».

Предпринимателю, допустившему нарушение законодательства Российской Федерации, будет вынесено представление о недопустимости совершения противоправных деяний.