В Тверской области ищут пропавшего пенсионера

Пропал Никитин Виктор Александрович, 27.07.1948 года рождения, уроженец д. Угрево Бологовского района Тверской области, зарегистрированный в городе Чудово Новгородской области. Местонахождение мужчины неизвестно с 29 марта 2017 года. Ориентировка размещена в группе "Поисково-спасательного отряда "ФЕНИКС".

Разыскиваемый страдает провалами в памяти.

Приметы: Рост около 170 см.

Был одет: темная куртка, черные трико, под курткой серая кофта с коричневыми ромбами, возможно, черная кепка или шапка, черно-коричневые ботинки.

Предположительно, разыскиваемый мог либо на электропоезде, либо пешком уйти по направлению п. Березайка Бологовского района Тверской области, где ранее проживали его родители.

С любыми сведениями о пропавшем просим сообщать по телефонам:

+7 (8166) 554-308, +7 (8166) 544-557 или 102 - полиция, или +7 960 200 66 00 и +7 953 904 85 39 волонтеры