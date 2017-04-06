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На берегу Волги мужчина выгуливал двух медведей и собаку

На берегу Волги мужчина выгуливал двух медведей и собаку - ТИА
06 Апреля 2017 18:53
Автор:
Фотограф: Виктория Мирская

Фоторепортаж

Вот такую фотографию прислала в редакцию ТИА Виктория Мирская с подписью "Что происходит?". Как объяснила автор, 5 апреля около 16.00, она шла по Восточному мосту и увидела, как на берегу Волги мужчина выгуливает двух медведей и собаку. 

Четверо отдыхающих приехали насладиться природой на машине. Топтыгиных мужчина предусмотрително привязал к дереву.

Фото Виктория Мирская

Однако рассмотреть какие-либо опознавательные знаки на автомобиле автор фото не смогла. По-видимому, откуда появилась эта странная четверка, так и останется в тайне. 

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Метки: отдых на природе прогулки с дикими животными в твери
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Комментарии (9)

  • kudimov 
    Это наверно тот художник, который собаку спасал со льда. Медведей Бертрану привез в знак примирения)
    06.04.2017 19:15
    0 | 6

    • Uylo_Yobannen 
      Володя может, да.
      06.04.2017 19:32
      0 | 2

    • hell 
      Не, Серж, это явная подготовка к фотосессии для обновления флага... )))
      06.04.2017 19:32
      0 | 1

      • Эго 
        Ваше предположение звучит провокационно - два медведя в одной берлоге?
        06.04.2017 19:35
        0 | 2

        • hell 
          Кастинг, просто кастинг никто не отменял... выбрать самого фотогеничного нужно же, ну право дело...)))
          06.04.2017 19:47
          0 | 1

          • Эго 
            Кастинг? Вы что, за свободный выбор? За смену медведя?
            06.04.2017 19:49
            0 | 1

            • hell 
              МедведЯ никто не двигает, а вот его обновление, преображение так сказать, хотя бы на картинке... почему нет?!
              06.04.2017 19:53
              0 | 0

          • hell 
            Я бы, на месте Виктории, непременно бы спустилась к столь интересным выгульщикам и познакомилась... Глядишь- и фотки лучше, да и новость интереснее в общем...)))
            06.04.2017 19:52
            0 | 0

  • RSERG 
    Ну какой русский человек без медведя!!!!!! Сейчас пойду покормлю своего медведя, выпью водки и поиграю на балалайке.
    06.04.2017 21:11
    0 | 0
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