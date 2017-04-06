На берегу Волги мужчина выгуливал двух медведей и собаку

Вот такую фотографию прислала в редакцию ТИА Виктория Мирская с подписью "Что происходит?". Как объяснила автор, 5 апреля около 16.00, она шла по Восточному мосту и увидела, как на берегу Волги мужчина выгуливает двух медведей и собаку.

Четверо отдыхающих приехали насладиться природой на машине. Топтыгиных мужчина предусмотрително привязал к дереву.

Однако рассмотреть какие-либо опознавательные знаки на автомобиле автор фото не смогла. По-видимому, откуда появилась эта странная четверка, так и останется в тайне.