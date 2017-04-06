На берегу Волги мужчина выгуливал двух медведей и собаку

Вот такую фотографию прислала в редакцию ТИА Виктория Мирская с подписью "Что происходит?". Как объяснила автор, 5 апреля около 16.00, она шла по Восточному мосту и увидела, как на берегу Волги мужчина выгуливает двух медведей и собаку.
Четверо отдыхающих приехали насладиться природой на машине. Топтыгиных мужчина предусмотрително привязал к дереву.
Однако рассмотреть какие-либо опознавательные знаки на автомобиле автор фото не смогла. По-видимому, откуда появилась эта странная четверка, так и останется в тайне.
Комментарии (9)
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RSERG
06.04.2017 21:11
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