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В Твери пройдёт традиционный фестиваль бурной воды «Тьмацкий перекат»

06 Апреля 2017 17:27
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8 апреля в Твери пройдёт юбилейный, 40-й фестиваль бурной воды «Тьмацкий перекат-2017» – соревнования по спортивному туризму.

Впервые соревнования «Тьмацкий перекат» состоялись в 1975 году. Сначала это были соревнования по технике водного туризма, впоследствии в программу вводились новые дисциплины. В этом году в рамках фестиваля спортивного туризма «Тьмацкий перекат» пройдут состязания по гребному слалому, фан-каяк-кроссу и акробатическому фристайлу на каяках с трамплина.

Организаторами фестиваля выступают управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери и ТРСОО «Тверь каяк клуб». В соревнованиях примут участие спортсмены из Твери, Москвы, Московской, Калужской, Смоленской областей, Санкт-Петербурга, а также – впервые – гости из Эстонии. Ожидаемое количество участников – 60-70 человек.

Соревнования проводятся на Тьмаке в районе 1-й городской больницы, на пересечении улицы Брагина и Беляковского переулка. Торжественное открытие фестиваля состоится 8 апреля в 11:30. сообщает
Управление информации администрации города Твери

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Метки: тьмацкий перекат тверь
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