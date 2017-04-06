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Правительство области: Региональные дороги будут ремонтировать по стандартам строительства трассы М-11

06 Апреля 2017 16:30
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Компании, задействованные в строительстве трассы М-11, будут привлекаться к ремонту региональных дорог Тверской области. Такая договоренность была достигнута на состоявшейся в Москве встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководителем государственной компании «Автодор» Сергеем Кельбахом.

В этом году на ремонт региональных дорог Тверской области будет направлено около 7,8 млрд рублей федеральных и областных средств.

- Средства должны быть потрачены с максимальной эффективностью, поэтому мы будем особое внимание уделять соблюдению технологических регламентов и использованию качественных материалов при ремонте дорог, чтобы сохранить их в нормативном состоянии на продолжительный срок, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Для этого регион готов пригласить к участию в конкурсах на проведение работ компании, доказавшие свою надежность и эффективность при строительстве трассы М-11, сообщил Игорь Руденя.

- Мы, безусловно, будем участвовать в этой работе. Это очень своевременный и современный тренд, когда к федеральной и региональной сети автодорог применяются единые подходы. Уровень оказания транспортных услуг населению должен быть одинаково высок независимо от срока эксплуатации дороги и ее значения, - отметил Сергей Кельбах.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия по восстановлению дорог Верхневолжья, задействованных в строительстве трассы М-11. Ремонт ведется в рамках соглашений компании «Автодор» с правительством Тверской области.

Речь шла и о ходе строительства новой скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург М-11. Проект реализуется в Тверской области с 2011 года. Уже введен в эксплуатацию на платной основе обход Вышнего Волочка, ведутся работы еще на трех участках, которые проходят по территории региона. В 2017 году будет введен в эксплуатацию участок М-11 с 208-го по 258-й км, сообщает  Правительство Тверской области

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Метки: ремонт дорог Твесркой обалсти правительстов тверской области
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