В Тверской области на пожаре погибли мать и сын

6 апреля вовремя тушения пожара в одноэтажном деревянном доме, расположенном по улице Новый поселок села Завидово Конаковского района Тверской области, обнаружили обугленные останки 33-летнего мужчины и его 53-летней матери. Следственный комитет проводит по проверку.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.