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В Тверской области на пожаре погибли мать и сын

06 Апреля 2017 16:12
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6 апреля вовремя тушения пожара в одноэтажном деревянном доме, расположенном по улице Новый поселок села Завидово Конаковского района Тверской области, обнаружили обугленные останки 33-летнего мужчины и его 53-летней матери. Следственный комитет проводит по проверку.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Метки: смерть на пожаре два человека погибли в Тверской области
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