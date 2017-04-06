В Твери детей приглашают в "космическое путешествие"

13 апреля Библиотека семейного чтения микрорайона Южный приглашает детей 5-6 лет на беседу «Белка и Стрелка летят в космос!». Космическим путешественникам расскажут, когда началось освоение космоса, кто был его первооткрывателем.

Также маленькие гости смогут принять участие в играх, викторинах, посмотреть отрывки из мультфильмов.

Адрес: б-р Гусева, д.8. кв.78. Начало в 10.00.

Вход свободный.

Телефон для справок: 51-43-22