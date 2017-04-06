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Подростков из Тверской области, задержавших убийцу, наградили путевками в лагерь «Орленок»

06 Апреля 2017 15:45
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Фотограф: УМВД по Тверской области

 На площадке Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», организатором которой является Фонд социально-культурных инициатив, состоялась церемония награждения лауреатов - неравнодушных ребят, совершивших отважные и мужественные поступки, сумевших побороть недуг или сложные жизненные ситуации. Среди  более  чем 100 детей-героев трое жителей Тверской области: 16-летний Иван Бурлаков, 16-летний Григорий Фёдоров и 17-летний Владислав Иванов, сообщает УМВД по Тверской области.

Напомним, подростки задержали убийцу, который нёс по улице тело своей жертвы, чтобы спрятать его. В марте прошлого года 33-летний мужчина употреблял алкогольные напитки со своим 35-летним знакомым, внезапно между ними возникла ссора  и он нанес своему знакомому телесные повреждения, от которых последний скончался.

После конфликта убийца вытащил тело погибшего на улицу и попытался спрятать его, но был задержан учащимися одной из средних школ города Ржев до приезда сотрудников полиции.

Проект «Горячее сердце» наградил ребят-героев нагрудным знаком и  летней путёвкой в детский лагерь «Орлёнок» в Краснодарском крае.

Григорий Федоров

Владислав Иванов

Иван Бурлаков

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Метки: задержали убийцу задержан убийца подростки задержаи убийцу
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