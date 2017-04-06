Тверская область занимает 2 место в рейтинге регионов, где штрафы ГИБДД оформляют с помощью камер

Камеры безопасности дорожного движения (камеры ГИБДД) стали активно внедряться в России, начиная с середины 2000-х годов. Проект по внедрению автоматических систем контроля за нарушениями правил дорожного движения быстро доказал свою эффективность - объем выписываемых штрафов существенно увеличился - и в корне поменял структуру работы сотрудников ГИБДД.

В настоящее время комплексы фото-видеофиксации отслеживают нарушения семи пунктов дорожных правил:

- Камеры скорости используются для фиксации факта превышения скорости;

- Камеры красного сигнала снимают автомобили, заехавшие за линию после того, как включился красный сигнал светофора;

- Камеры полосы движения автобусов определяют автомобили, движущиеся по дорожной полосе, выделенной для движения автобусов;

- Камеры контрольных постов определяют автомобили, проехавшие через контрольный пост без оплаты пошлины;

- Камеры переездов определяют автомобили, пересёкшие железнодорожный переезд со шлагбаумом с нарушением;

- Камеры платы за въезд на перегруженную территорию используются для фиксации факта бесплатного проезда на перегруженную территорию;

- Камеры пересечения двойной сплошной.

В тестовом режиме камеры безопасности дорожного движения «учатся» выявлять наличие у автомобилистов полисов ОСАГО, применяемость ремней безопасности, пропускаемость пешеходов на зебрах, задолженности по штрафам и т. д. Термин «письмо счастья» давно и прочно вошел в жизнь российского автомобилиста. Все идет к поэтапному вытеснению людей из процесса регистрации правонарушений. И этот процесс идет по нарастающей.

Информационно-аналитический отдел проекта «Штрафы ГИБДД» провёл новое исследование, касающееся соотношения ручных и автоматических штрафов в регионах РФ. Данные получены на основе обработки 2,5 млн. штрафов ГИБДД, выписанных автомобилистам России в течение января, февраля и марта 2017 года.

На иллюстрации видно, что к «красным регионам» - субъектами РФ с преобладанием штрафов ГИБДД, оформленных при помощи камер, - относятся в основном республики и области европейской части страны. Именно эти регионы когда-то стояли у истоков внедрения средств фото – видео фиксации нарушений. Еще одной отличительной особенностью этой группы регионов является существенный транзитный трафик: люди и грузы активно перемещаются в центре европейской части России. Тверская область занимает 2-е место в Топ-10 после Калужской области. В нашем регионе 91% всех штрафов ГИБДД выписывают с помощью камер.

Синим на картинке отмечены регионы России, имеющие существенный перекос в оформлении штрафов ГИБДД в сторону живых сотрудников правоохранительных органов. Интересная особенность прослеживается и тут – львиная доля субъектов РФ, уповающих на рейды инспекторов ГИБДД, расположены по краям страны.