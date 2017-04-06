Тверские летчики доставили полярников и 100 тонн груза на Барнео

Летчики военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) России завершили полеты на северный полюс для доставки грузов на полярную станцию Барнео.

Сначала экипаж Ил-76МД авиационной дивизии, базирующейся в Тверской области, перелетел на аэродром в Мурманской области, загрузил имущество первой необходимости, после чего совершил три вылета для десантирования грузов на специальных платформах на дрейфующую льдину.

Всего было доставлено около 100 тонн грузов, в том числе топливо, тракторы, палатки, генераторы, продовольствие и другое имущество, а также более 20 полярников, которые развернут сезонный лагерь.

- Десантирование проводилось динамическим способом без использования вытяжных парашютов, при котором на предельно малой высоте непосредственно перед выброской нос самолета задирается вверх и груз скатывается из грузовой кабины под своей тяжестью, - сообщает Министерство обороны РФ, - особенностью полетов в северных широтах является сложность погодных условий, безориентирная местность и отсутствие видимого горизонта.

Экипажи ВТА ежегодно принимают участие в открытии полярной станции Барнео на северном полюсе.