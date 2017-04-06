В Твери взорвали подозрительный чемодан

Утром 6 апреля у дома №4 по проезду Швейников жители обнаружили на клумбе подозрительный металлический чемодан и сообщили о находке в спецслужбы. Примерно в 13.00 чемодан взорвали.

Металлический чемодан с логотипом «Дешели» лежал прямо под окнами пятиэтажки. В 10.00 территорию оцепили, подход к бесхозному багажу блокировали экипажи ДПС и полиции. Примерно в 11.00 девушка-кинолог без шлема и бронежилета подошли с собакой к чемодану, животное несколько раз его обнюхало, но никакого интереса не проявило. После обследования кинологом чемодан на полтора часа оставили в покое - все ждали УФСБ.

За эти полтора часа все службы начали «зевать», а граждане то и дело сновали мимо опасной находки. Жильцов из дома эвакуировать не стали, а потому все любопытствующие бабушки и дедушки вышли на балконы, чтобы понаблюдать за происходящим. Им однозначно было не страшно, но очень интересно. Кто-то неспешным шагом шел выкинуть мусор. Сотрудники полиции пытались уводить прохожих подальше от опасности, но не всегда у них это получалось.

Также понаблюдать за происходящим собрались зеваки и жители всей окрестности. Основной у жильцов стала версия, что кто-то таким образом проверяет бдительность граждан и спецслужб.

В 13.30 на место приехал зеленый автомобиль, из которого вышел человек с зелёным же прибором и антенной и поставил его возле чемодана (как потом ТИА объяснил взрывотехник – это глушилка, чтобы «террорист» не смог взорвать бомбу при помощи мобильной связи).

На другого мужчину, который также приехал в зеленой машине, надели специальный костюм а-ля "супергерой из боевика". В шлеме, бронежилете, специальной защите на ногах взрывотехник подошел к чемодану, поставил напротив него небольшой прибор на штативе, позже выяснилось, что это был разрушитель. Раздался хлопок, чемодан, звякнув, упал, но остался цел.

Человек в бронежилете вернулся в зеленый автомобиль, взял другой небольшой прибор и прилепил его к чемодану. Раздался вой сирены, в громкоговоритель спецслужбы очень убедительно попросили любопытных граждан уйти с балконов, так как возникла угроза взрыва. Однако одна незадачливая бабулька с авоськой все же пыталась прорваться домой, целенаправленно направляясь прямо к чемодану. Сотрудник полиции вернул бабулю обратно.

И тут раздался взрыв. Взрывотехник пояснил ТИА, что прилепил к чемодану разрушитель большей мощности, так как первый не дал нужный результат. Чемодан разлетелся в клочья, внутри него кроме пенопласта ничего не было. Взрывотехник отказался называть службу, которая обезвредила чемодан.