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В Твери взорвали подозрительный чемодан

В Твери взорвали подозрительный чемодан - ТИА
06 Апреля 2017 14:24
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Фоторепортаж
Видео

Утром 6 апреля у дома №4 по проезду Швейников жители обнаружили на клумбе подозрительный металлический чемодан и сообщили о находке в спецслужбы. Примерно в 13.00 чемодан взорвали.

Металлический чемодан с логотипом «Дешели» лежал прямо под окнами пятиэтажки. В 10.00 территорию оцепили, подход к бесхозному багажу блокировали экипажи ДПС и полиции. Примерно в 11.00 девушка-кинолог без шлема и бронежилета подошли с собакой к чемодану, животное несколько раз его обнюхало, но никакого интереса не проявило. После обследования кинологом чемодан на полтора часа оставили в покое - все ждали УФСБ.

За эти полтора часа все службы начали «зевать», а граждане то и дело сновали мимо опасной находки. Жильцов из дома эвакуировать не стали, а потому все любопытствующие бабушки и дедушки вышли на балконы, чтобы понаблюдать за происходящим. Им однозначно было не страшно, но очень интересно. Кто-то неспешным шагом шел выкинуть мусор. Сотрудники полиции пытались уводить прохожих подальше от опасности, но не всегда у них это получалось.

Также понаблюдать за происходящим собрались зеваки и жители всей окрестности. Основной у жильцов стала версия, что кто-то таким образом проверяет бдительность граждан и спецслужб.

В 13.30 на место приехал зеленый автомобиль, из которого вышел человек с зелёным же прибором и антенной и поставил его возле чемодана (как потом ТИА объяснил взрывотехник – это глушилка, чтобы «террорист» не смог взорвать бомбу при помощи мобильной связи).

На другого мужчину, который также приехал в зеленой машине, надели специальный костюм а-ля "супергерой из боевика". В шлеме, бронежилете, специальной защите на ногах взрывотехник подошел к чемодану, поставил напротив него небольшой прибор на штативе, позже выяснилось, что это был разрушитель. Раздался хлопок, чемодан, звякнув, упал, но остался цел.

Человек в бронежилете вернулся в зеленый автомобиль, взял другой небольшой прибор и прилепил его к чемодану. Раздался вой сирены, в громкоговоритель спецслужбы очень убедительно попросили любопытных граждан уйти с балконов, так как возникла угроза взрыва. Однако одна незадачливая бабулька с авоськой все же пыталась прорваться домой, целенаправленно направляясь прямо к чемодану. Сотрудник полиции вернул бабулю обратно.

И тут раздался взрыв. Взрывотехник пояснил ТИА, что прилепил к чемодану разрушитель большей мощности, так как первый не дал нужный результат. Чемодан разлетелся в клочья, внутри него кроме пенопласта ничего не было. Взрывотехник отказался называть службу, которая обезвредила чемодан.

 

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Метки: чемодан взрыв в твери обезвредили чемодан
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Комментарии (27)

  • _Gelsomino_ 
    Если СМИ в своих текстах допускает просторечия типа: "а-ля", то пишите хотя бы правильно - через дефис. То что это преимущественно кулинарный термин я вообще промолчу.

По существу новости можно сказать только одно - маразм крепчал...
    06.04.2017 14:29
    2 | 17

  • Инокентий 
    Слог написания статьи напомнил мне произведение Б. Жидкова "Что я видел"... Книга написана от лица 4-х летнего мальчика...
    06.04.2017 14:30
    1 | 14

    • BARBAdos 
      как мне кажется, к данному событию этот стиль больше всего и подходит.
      06.04.2017 14:35
      0 | 8

  • 100 % 
    Пенопласт? В чемодане? Очень странно...
Скорее всего - провокация.
    06.04.2017 14:32
    1 | 3

    • hell 
      Че странного то?
      Прикрепленные изображения:
      06.04.2017 14:38
      1 | 10

      • kudimov 
        Хелли, а не твой это был чемоданчик?)
Твой серый чемоданчик, 
В нём потайной карманчик, 
А в том кармане ключик счастья золотой. ))
        06.04.2017 14:46
        0 | 3

        • hell 
          Не, я на такое не покупаюсь...)))
          06.04.2017 14:49
          0 | 1

    • BARBAdos 
      это скорее всего был чемодан от китайского подарочного набора со столовыми приборами типо вилок, ложек или ножей... Приборы забрали, а чемодан выкинули - т.к. они реально стремные и ни для чего не подходят...
      06.04.2017 14:41
      0 | 3

  • hell 
    Ну надо же было опять так новость назвать... я уже собралась было за дитем в сад и эвакуироваться...
    06.04.2017 14:32
    2 | 5

  • 5ykan 
    как всегда заголовки в стиле желтушной прессы
    06.04.2017 14:34
    2 | 10

  • BARBAdos 
    клоуны... А если б в чемодане шмат колбасы лежал и пес бы его учуял и начал махать хвостом, то тогда весь квартал бы эвакуировали?
    06.04.2017 14:37
    0 | 5

    • antiER 
      Они не клоуны, они дебилы бл..
      06.04.2017 14:42
      0 | 6

    • Kukuruznik 
      Пес на колбасу не среагировал бы. Он конкретно отреагировал на химические элементы присутствующие в СВУ. Так что песик молодец! А вот глушилка привезенная через полтора часа после обнаружения предполагаемой бомбы-это уже из разряда анекдотов!
      06.04.2017 14:49
      0 | 7

      • BARBAdos 
        да хз как бы пес на колбасу среагировал, к тому же вряд ли он на все типы взрывчатки науськан. А то что фсбшники через 1,5 часа приехали это реально показывает уровень нашей защиты...
        06.04.2017 14:59
        0 | 6

  • obyvatel 
    Жертвам терракта денежные пособия выплачивают, там кучка народу на фотке уже в очередь за баблом выстоились, кто с авоськой, кто с коляской. У нас народ бесстрашен или глуп и наивен!!!
    06.04.2017 14:38
    0 | 6

  • horton 
    ТИА, ну вы со своими заголовками даёте...
А спаниелька не ошиблась...)
    06.04.2017 14:39
    0 | 7

  • BARBAdos 
    чемодан обнаружили утром, взорвали в 13-00, у террористов было пол дня, чтобы привести свой замысел в действие...
    06.04.2017 14:52
    0 | 7

  • Rainheart 
    Заголовок в лучших традициях бульварных газет. Почему нельзя назвать "Саперы уничтожили подозрительный предмет", хотя понятно "шок, сенсация!". Лучше бы освещали действительно важные проблемы, например то, что в большинство мест скопления людей в нашем городе, можно хоть с чемоданом, хоть с саквояжем, хоть с баулом пройти, никто внимания не обратит. Сегодня утром в поликлинику при областной больнице ходил, даже на входе дежурной охраны нет...
    06.04.2017 14:52
    2 | 7

  • infist 
    В 10 обнаружили в 13 глушилку поставили 
XDDDDD
    06.04.2017 14:57
    0 | 5

  • russs 
    Кол-во дармоедов на квадратный метро просто зашкаливает. Где Руденя с Григоряном? Почему до сих пор не запретили секту DeSheli?
    06.04.2017 15:00
    0 | 10

  • bae99 
    Учение прошло успешно.
    06.04.2017 15:05
    1 | 1

  • id1Ray 
    А если он реально был набит взрывчаткой? Близкостоящий дом бы сложило от такого "разминирования"?
    06.04.2017 15:39
    1 | 3

  • Whois 
    Явно учебная акция для галочки.
Иначе как то стремно.
Такой колхоз развели.
    06.04.2017 15:49
    2 | 2

  • romich 
    Все комментаторы  такие оригинальные.  С тонким юмором. Юмор этот кончится, когда жопа в кусты отлетит. А голова  с  юморными мыслями  в другую сторону.
    06.04.2017 16:10
    0 | 1

  • Судья 
    все такие коменты веселые пока реально что-то не взарвется!!!
    06.04.2017 16:19
    0 | 0

  • obyvatel 
    Наверняка тот, кто сообщил об этом чемодане, тоже в толпе стоял и смотрел.
    06.04.2017 16:33
    0 | 0

  • obyvatel 
    Ученья прошли на "3-", территория не огорожена, толпа зевак не разогнана.
    06.04.2017 16:37
    0 | 0
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