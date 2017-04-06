На ежегодном параде трамваев в Москве представят тверской низкопольный вагон «Витязь-М»

15 апреля на Чистопрудном бульваре в Москве состоится ежегодный парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в столице. В этом году организаторы подготовил для жителей и гостей столицы подарок — запряженную лошадьми конку XIX века.

Кроме этого, на параде трамваев гости увидят и современные модели наземного транспорта, среди которых трехсекционный низкопольный вагон «Витязь-М», произведённый на базе Тверского вагоностроительного завода. Кстати, на ТВЗ по заказу в течение трех лет для Москвы будет изготовлено 300 «Витязей».

Всего зрителям представят 16 экспонатов. Парад начнется пробегом колонны вагонов по главным улицам столицы, а продолжится выставкой уникальных транспортных средств. Старт мероприятия назначен на 12:00, сообщает caoinform.ru