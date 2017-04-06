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На ежегодном параде трамваев в Москве представят тверской низкопольный вагон «Витязь-М»

06 Апреля 2017 13:31
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15 апреля на Чистопрудном бульваре в Москве состоится ежегодный парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в столице. В этом году организаторы подготовил для жителей и гостей столицы подарок —  запряженную лошадьми конку XIX века.

Кроме этого, на параде трамваев гости увидят и современные модели наземного транспорта, среди которых трехсекционный низкопольный вагон «Витязь-М», произведённый на базе Тверского вагоностроительного завода. Кстати, на ТВЗ по заказу в течение трех лет для Москвы будет изготовлено 300 «Витязей».

Всего зрителям представят 16 экспонатов. Парад начнется пробегом колонны вагонов по главным улицам столицы, а продолжится выставкой уникальных транспортных средств. Старт мероприятия назначен на 12:00, сообщает caoinform.ru

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Метки: ватязь-м парад трамваев твз конка
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Комментарии (2)

  • Garykus 
    Пару лет назад  сюрпризом парада была презентация электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом до 20км (движение без контактной сети).
    06.04.2017 15:56
    0 | 0

  • antiER 
    Так когда будет изготовлено 300 трамваев для Москвы, уже начали выполнение заказа? Пока Москва закупала аналогичные трамваи в Польше, Казань и Питер в Минске. Тоже низкопольные, трехчекционные, только дешевле раз в .... и проверенные.
    06.04.2017 16:20
    0 | 0
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