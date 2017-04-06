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Под Тверью мусоровоз устроил серьезное ДТП на трассе

06 Апреля 2017 13:31
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Авария произошла 6 апреля в 5.44 на 161 км автодороги М-10 «Россия» (Калининский район). По информации УГИБДД по Тверской области, 25-летний водитель мусоровоза «Скания» разворачивался с обочины и не предоставил преимущества ехавшему в попутном направлении грузоперевозчику «Вольво FH-12».

В итоге произошло столкновение, от удара фура съехала в кювет.

В ДТП пострадали четыре человека. Водитель «Скании» получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану подбородка. У водителя «Вольво», мужчины 1969 г.р., перелом левой руки. Пострадали и пассажиры мусоровоза – двое мужчин 1985 и 1991 г.р. У них сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из них – ушиб позвоночника.

Автор фотографий Алексей Андреевич.

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Метки: дтп на трассе серьезное дтп авария на трассе дтп с пострадавшими
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Комментарии (2)

  • bublik 
    разворачивался с обочины, на четырёхполосной трассе... идиот, да и только. теперь забегает, когда оклемается.
    06.04.2017 14:09
    0 | 5

  • Koppel 
    Это рано или поздно должно было случиться, учитывая то, как ездят мусорщики из "Экобытсервиса". Граждане, о...евшие от наличия у них импортных мусоровозов и, видимо, от собственной значимости для окружающих. Сотрудники МУП ТСАХ намного культурнее...
    06.04.2017 14:17
    0 | 5
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