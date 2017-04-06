Под Тверью мусоровоз устроил серьезное ДТП на трассе

Авария произошла 6 апреля в 5.44 на 161 км автодороги М-10 «Россия» (Калининский район). По информации УГИБДД по Тверской области, 25-летний водитель мусоровоза «Скания» разворачивался с обочины и не предоставил преимущества ехавшему в попутном направлении грузоперевозчику «Вольво FH-12».

В итоге произошло столкновение, от удара фура съехала в кювет.

В ДТП пострадали четыре человека. Водитель «Скании» получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану подбородка. У водителя «Вольво», мужчины 1969 г.р., перелом левой руки. Пострадали и пассажиры мусоровоза – двое мужчин 1985 и 1991 г.р. У них сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из них – ушиб позвоночника.

Автор фотографий Алексей Андреевич.