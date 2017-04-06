Детский омбудсмен обвинила собирающих на помощь детям Донбасса волонтёров в мошенничестве, они её - в незнании законов

Уполномоченный по правам ребенка Тверской области Лариса Мосолыгина опубликовала в своём Фейсбуке просьбу не помогать волонтёрам, собирающим средства на помощь детям Донбасса в Твери. Уполномоченный призывает "не позволять мошенникам дискредитировать идею благотворительности".

Напомним, корреспондент ТИА поговорил с волонтерами международного движения «ЕЖИ», которые собирают средства около ТЦ «Глобус». Дмитрий Василашко показал съёмочной группе документы и рассказал, что в Тверь приехал около двух недель назад из Горловки Донецкой области. Здесь он собирает средства на помощь детям Донбасса, а сам работает за еду и крышу над головой. В группе добровольцев 5 человек, куратор - Анастасия Неботова.

Редакция ТИА отправила запрос в полицию. То же самое сделает Лариса Мосолыгина, как следует из её поста в Фейсбуке.

- Нельзя пачкать грязными руками чистое человеческое желание помогать, - пишет детский омбудсмен.

За комментарием мы обратились к председателю правления международного движения «ЕЖИ» Руслану Фериме.

Он подтвердил, что в Твери работает волонтёры организации "ЕЖИ", а призыв не помогать Ларисы Мосолыгиной комментировать отказался и посоветовал ей читать законы об общественных организациях и фондах РФ:

- Я лично рад, конечно, что в Твери есть такие особенные и активные жители, которых так остро задевает сбор средств в вашем городе для Донбасса. Странность заключается в том, что все отчёты у нас есть на сайте и странице ВК. По законам, мы обязаны выставлять фото и видео на своих порталах, чего у нас предостаточно! В 2015 у нас сдан отчёт, из которого следует, что мы оказали целевой помощи детям и беженцам на сумму больше 1 500 000 рублей, в 2016 - примерно такая же сумма. Это все деньги, которые собрали наши волонтёры, всё это прошло через налоговую и через счёт организации в Сбербанке. Нашему Движению уже больше 20 лет. Мы работали и будем работать.

Я так и не понял, в чём конкретно выражается её недоверие!

Руслан Ферима добавил, что знает многих уполномоченных по правам ребенка в России и тесно с ними работает. С Ларисой Мосолыгиной ему пока познакомиться не удалось.