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Детский омбудсмен обвинила собирающих на помощь детям Донбасса волонтёров в мошенничестве, они её - в незнании законов

Детский омбудсмен обвинила собирающих на помощь детям Донбасса волонтёров в мошенничестве, они её - в незнании законов - ТИА
06 Апреля 2017 13:52
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Уполномоченный по правам ребенка Тверской области Лариса Мосолыгина опубликовала в своём Фейсбуке просьбу не помогать волонтёрам, собирающим средства на помощь детям Донбасса в Твери. Уполномоченный призывает "не позволять мошенникам дискредитировать идею благотворительности".

Напомним, корреспондент ТИА поговорил с волонтерами международного движения «ЕЖИ», которые собирают средства около ТЦ «Глобус». Дмитрий Василашко показал съёмочной группе документы и рассказал, что в Тверь приехал около двух недель назад из Горловки Донецкой области. Здесь он собирает средства на помощь детям Донбасса, а сам работает за еду и крышу над головой. В группе добровольцев 5 человек, куратор - Анастасия Неботова.

Редакция ТИА отправила запрос в полицию. То же самое сделает Лариса Мосолыгина, как следует из её поста в Фейсбуке.

- Нельзя пачкать грязными руками чистое человеческое желание помогать, - пишет детский омбудсмен.

За комментарием мы обратились к председателю правления международного движения «ЕЖИ» Руслану Фериме.

Фото на личной странице ВКонтакте

Он подтвердил, что в Твери работает волонтёры организации "ЕЖИ", а призыв не помогать Ларисы Мосолыгиной комментировать отказался и посоветовал ей читать законы об общественных организациях и фондах РФ:

- Я лично рад, конечно, что в Твери есть такие особенные и активные жители, которых так остро задевает сбор средств в вашем городе для Донбасса. Странность заключается в том, что все отчёты у нас есть на сайте и странице ВК. По законам, мы обязаны выставлять фото и видео на своих порталах, чего у нас предостаточно! В 2015 у нас сдан отчёт, из которого следует, что мы оказали целевой помощи детям и беженцам на сумму больше 1 500 000 рублей, в 2016 - примерно такая же сумма. Это все деньги, которые собрали наши волонтёры, всё это прошло через налоговую и через счёт организации в Сбербанке. Нашему Движению уже больше 20 лет. Мы работали и будем работать.

Я так и не понял, в чём конкретно выражается её недоверие!

Руслан Ферима добавил, что знает многих уполномоченных по правам ребенка в России и тесно с ними работает. С Ларисой Мосолыгиной ему пока познакомиться не удалось.

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Метки: ежи ежи в твери лариса мосолыгина
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Комментарии (18)

  • protivvsex 
    пусть собирают. но деньги лучше загонять на счет. 
http://www.topic.lt/today_in_world/27713-blagotvoritelnyjj-fond-princa-garri.html
    06.04.2017 14:01
    1 | 3

  • Dobry кrtek 
    Мосолыгиной плевать на детей Донбасса?
    06.04.2017 14:02
    4 | 2

    • romich 
      Она сочувствует. Но не хочет.
      06.04.2017 14:18
      1 | 6

  • kudimov 
    Во многих законах есть пробелы, которые некоторые товарищи успешно используют. Поэтому сейчас актуальна поговорка - "Голыми руками ЕЖА не ухватишь".
    06.04.2017 14:03
    2 | 3

  • Partisan 
    А по телевизору гонять рекламу всяких прорицательниц в восьмом поколении - это нормально?
    06.04.2017 14:22
    0 | 4

  • mednoe521 
    Мадам Мосолыгиной, как блондинке, надо бы быть по осторожней ... уж очень портрет главного смахивает на Отелло
    Прикрепленные изображения:
    06.04.2017 14:23
    3 | 3

    • ilich 
      Он смахивает на вербовщика ИГИЛ* или Джабхат ан-Нусра*. Под прикрытием сирот Донбасса идет наглый сбор средств на поддержку террористической деятельности на территории России.
Кто-то обратил внимание, что через неделю после появления данных особей в Твери в  Питере произошел терракт? А зря.

*организации, запрещенные в РФ.
      06.04.2017 14:46
      0 | 5

  • BARBAdos 
    не верю ни омбудсвуман, ни главному волонтеру этому... Поведение первой похоже на попытку пометить территорию - типа раз я не в курсе, значит пройдохи они, а поведение второго похоже на попытку оправдаться и наладить контакты с первой для легализации своей деятельности...

Может я конечно и не прав - допускаю, что они кристально-чистые люди и пекутся реально о чаяниях сирот, но как то жестокая реальность приучила к тому, что благотворительность у нас это чаще всего бизнес, а власть в лице профильных чинуш не прочь снять свою мзду с их денежного потока...
    06.04.2017 14:29
    1 | 3

  • Leo-L 
    Да, у руководителя Ежей вид на фото, что типа того, кто не пожертвует он просто порвет.
    06.04.2017 15:07
    0 | 6

  • russs 
    Ублюдки с Новгорода добрались до Твери
https://news.novgorod.ru/news/155056/
Гнать тварей вместе с русланчиком до самого Донбасса, а там: под ружжо, и в строй!
В Питере эти твари тоже засветились, а денежки, на самом деле, идут на АТО:
http://mr7.ru/articles/114516/
    Прикрепленные изображения:
    06.04.2017 15:13
    0 | 4

  • russs 
    О прошлогодних подвигах мошенников:
http://sevosetia.ru/news_full/Obshestvo/Mify-i-fakty-o-lzheblagotvoritelyah/
    06.04.2017 15:21
    0 | 1

  • MikeH 
    Борьба была равна!
Боролись два .... якодзунА! :-))))
    06.04.2017 15:31
    1 | 2

  • Добрая Мышь 
    для знатока закона Руслана - любой приход наличности должен фиксировать приходным ордером или чеком. Дает он такие документы в Твери?
    06.04.2017 15:42
    0 | 2

    • sad 
      таких приходников на перекрестке они не дают.
все в черном нале.. который не отследить...
расходники это одно, а вот отчитаться документально сколько и как получили, это другое.
      06.04.2017 15:59
      0 | 2

    • kudimov 
      Фифуль, завтра спецом поеду на маршрутке и попрошу у водителя приходник, счет-фактуру и акт выполненных работ по перевозке меня))
Потом навещайте меня в психушке)
      06.04.2017 16:03
      2 | 2

  • Whois 
    10 тыс. гривен для Генштаба Украины. Источник: http://ua.mmmwww.org/zvitu/fnansov-zvti

тут не полиции, а ФСБ уже мышей ловить надо. наверное.
    06.04.2017 15:54
    0 | 3

  • Rina 
    Ну вот! А здесь прям нашего омбудсмена сразу бы обвалять!  Наверное она сначала об этой организации все узнала, раз написала предупреждение?
Они деньги собирают на АТО, а наши дают.
    06.04.2017 16:16
    0 | 0

  • Судья 
    скорей всего на правый сектор собирают они
    06.04.2017 16:33
    0 | 0
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