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Тверичан приглашают принять участие в общегородских субботниках

Тверичан приглашают принять участие в общегородских субботниках - ТИА
06 Апреля 2017 11:52
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С 8 апреля в Твери стартуют субботники, которые будут проходить каждую неделю до конца месяца.
В субботниках примут участие все сотрудники администрации Твери и Правительства Тверской области, а также подведомственные организации: муниципальные предприятия, образовательные учреждения и т.д. Также с инициативой поучаствовать в уборке города выступили различные общественные организации. Присоединиться смогут и все желающие горожане – перчатки и пакеты будут выданы на месте, также будет организован вывоз мусора со всех территорий. Начало уборки – в 10.00.

График проведения субботников:

8 апреля

Заволжский район:

    Зеленая зона р. Волга (район Восточного моста в обе стороны, включая откосы моста)

    ул. Шишкова (от моста через Исаевский ручей до Бежецкого ш. выезд из города)

    Березовая роща

    Роща на ул. Артюхиной

Московский район:

    Парк «Воксал», ул. Вокзальная, включая набережную до Мелькомбината

    ул. Склизкова, Промышленный пр., территория вдоль Хлебного ручья

    Пустырь в районе д. № 45 корп.10 по Зеленому проезду

    Зеленая зона, в районе д. 45 корп.1 по Зеленому пр-ду

Пролетарский район:

    ул. К.Маркса

    ул. Виноградова (территория под ЛЭП)

    б-р Ногина (берег Волги)

    разворотное кольцо на пр-те Калинина

    ул. 2-я Куклиновка, Железнодорожников (зеленые зоны вдоль улицы)

    Октябрьский п-т (зеленая зона у здания ФНС)

    Территория между ул. Лермонтова и ул. Куклиновка

    ул. Оснабрюкская

    ул. Спартака (берег р. Тьмака, территория вдоль монастыря, территория в районе общежитий)

Центральный район:

    зеленая зона вдоль пр-та Чайковского дом № 1 корп. 1 (со стороны проспекта)

    зеленая зона около дома № 43 на ул. Коминтерна

    Рынок «Арион» (около дома № 1 на ул. Брагина)

    пойма р.Тьмака от дома № 1 корп. 1 на пр-те Чайковского до дома № 4 корп. 1 на ул. Дарвина

    набережная и пойма правого берега р. Лазурь от парка Победы до Волоколамского пр-та

13 апреля

Заволжский район:

    Березовая роща напротив ГНУ «ВНИПТИМЛ» (пр-т Комсомольский д.17/56)

    Зеленая зона по ул. Туполева, д. №№ 116, 118 - поворот на Сахарово

    Ул. Хрустальная – трамвайное кольцо

    ул. Фрунзе (зеленая зона напротив домов №№ 2-16)

    ул. 2-я Грибоедова (березовая роща)

    Зеленая зона вдоль р. Соминка (от ул. С.-Степанова до ул. Благоева)

    Наб. р. Тверца (от Речного вокзала до Новотверецкого моста)

Московский район:

    Микрорайон «Южный», трамвайное кольцо на Левитана

    Бурашевское ш., зеленые зоны

Пролетарский район:

    Разворотное кольцо на пр-те 50 лет Октября, ул. Республиканская

    Зеленая зона между д.8 и д.10 по пр-ту 50 лет Октября

    Пролетарская наб. (вдоль р. Тьмака), территория у Храма

    Территорий за домом № 10/17 на ул. Строителей

    Мигаловская набережная

    ул. Тимирязева (наб. р. Тьмака)

Центральный район:

    Свободный пер., дом № 1, 1Г (откосы, зеленая зона, спортивная площадка)

    зеленые насаждения береговая линия р. Тьмака (в районе рынка)

    пойма р. Тьмака со стороны Центрального рынка

22 апреля

Заволжский район:

    Петербургское ш., родильный дом № 5

    Лесопарковая зона ст. Дорошиха

    пос. Сахарово, Парк «Гурко»

Московский район:

    Наб. р. Лазурь (от Смоленского пер. до Московского ш)

    Сквер им. Героев Чернобыля

    ул. Вокзальная, зеленые зоны

Пролетарский район:

    ул. Громова (зеленая зона у поворота на ул. Гайдара, зеленая зона вдоль столовой)

    Рябеевское ш. от границ ул. Громова

    ул. Громова (разворотное кольцо общественного транспорта)

    Тротуар от д. 26 на ул. Громова до Рябеевского ш.

    пос. Лоцманенко, территория у детской площадки и у д. 5

    ул. Тракторная (территория детской площадки)

    б-р Профсоюзов (от ул. Халтурина до ж/д переезда)

Центральный район:

    Тьмацкий пр-д со стороны Медицинской академии (пойма р.Тьмаки)

    набережная и откосы р.Волга (от ул. С. Щедрина до Смоленского пер.)

    Пустырь на Краснофлотской наб.

    пойма р. Лазурь (от ул. Трехсвятская до ул. Володарского)

    набережная и пойма левого берега р. Лазурь от ул. Володарского до Смоленского пер.

29 апреля

Заволжский район:

    Зона отдыха «Карьеры»

    Зеленая зона в пос. ДРСУ-2

    Зеленая зона у р. Волга, район КСМ

    Комсомольская роща (Красная поляна)

Московский район:

    Березовая роща, наб. р. Волга

    Зеленые зоны вдоль Московского ш., у домов 18-26, у д. № 13 до выезда из города

    Московское ш., поворот на пескобазу; Московское ш., напротив автосалона «Рено»

    Московское шоссе (шандоры)

    ул. Коняевская, территория прилегающая к Московскому ш.

    Дорога на ГПТУ -40

    Пос. Химинститута, бесхозяйные территории (внутри поселка)

    Наб. р. Волга, пос. Власьево (за Храмом)

Пролетарский район:

    ул. Ткача (свайное поле, заезд с улицы М.Конева)

    Двор Пролетарки (берег реки Тьмака)

    ул. Чудова (набережная и откосы берега р. Волга)

    ул. М. Буденного (откосы берега р. Волга)

    ул. М. Конева д. 1/3 и до МОУ СОШ №38 (по берегу реки Тьмака)

    Первомайская Роща

    Парк «Текстильщиков»

    ул. Кирова (разворотное кольцо общественного транспорта и полосы Октябрьской ж/д)

Центральный район:

    нижняя площадка перед домом № 6 корп. 4 на пр-те Чайковского

    зеленая зона у церкви Иоанна Предтечи (Беляковский пер., д. 39/46)

    набережная и откосы р.Тьмака на пересечении Беляковского пер. и ул. Брагина

    пойма р.Тьмаки со стороны ул. Желябова и Тверского пр-та (напротив гостиницы Волга)

 

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Метки: субботники городские субботники уборка города субботники в твери
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Комментарии (14)

  • Хычник_Ёж 
    Одни срали других убирать кличем!
    06.04.2017 12:00
    0 | 10

  • Dimmmer69 
    Начинание отличное! Но мне кажется, что территорию, принадлежащую предприятиям должны убирать силами этих предприятий. Ну и всем УК хорошо бы не оставаться в стороне, а то получается, что жители платят деньги чтобы убирать территорию, не так ли?
    06.04.2017 12:02
    1 | 9

    • hell 
      Не так... УК отвечают за уборку придомовой территории, находящегося в управлении дома,а не за парковые зоны и берега Волги...
      06.04.2017 12:59
      0 | 6

    • arcadi007 
      Хватит ныть. 
Что тяжело выйти и сделать приятное людям и себе?
Срут все и везде. Убирать никто за собой не хочет.
      06.04.2017 13:41
      0 | 1

  • Leo-L 
    А еще круче убрать территории на субботнике силами энтузиастов, а потом выделить деньги "на уборку" этих же территорий и списать их благополучно.
    06.04.2017 12:09
    0 | 14

    • arcadi007 
      Не считайте чужие деньги.
Сделайте людям добро и сами получите от этого удовольствие.
      06.04.2017 13:42
      0 | 0

  • zxcvbnm 
    Дело хорошее. Но если отвлечься от эмоций и лозунгов - люди в свой выходной день, бесплатно будут выполнять работу различных коммунальных служб (за которую те же люди уже заплатили) и убирать мусор раскиданный людьми никогда не ходящими на подобные мероприятия.
    06.04.2017 12:13
    0 | 10

  • BARBAdos 
    нафик берег Волги чистить, если через неделю вода поднимется и весь шлак можно будет в районе каскада волжских ГЭС собирать...
    06.04.2017 12:14
    0 | 4

  • russs 
    Обязательно не пойду!
    06.04.2017 12:38
    1 | 7

  • MikeH 
    Идея закончится эпикфейлом.
    06.04.2017 13:02
    0 | 0

  • mednoe521 
    Начиная с детского сада я и мне подобные строители коммунистического светлого будущего ходили на эти субботники, воскресники, месячники по уборке.Наверху там понимают, что сегодня поменялся общественный строй, что с победой феодально-либерального капитализма в России поменялся и менталитет населения? Или их опилки ещё не поменялись и они живут в сказке? Я не знаю такого государства (поправьте, если отстал от жизни), где проводились бы такие "забавы выходного дня". Каждый кусок-кусочек земли в России кому-то принадлежит, является собственностью. Кто-то за него несет ответственность! Пусть несут, а я буду нести ответственность за свой кусочек земли. 
Может быть было бы не плохо, если бы появились такие не навязчивые объявления как это...
    Прикрепленные изображения:
    06.04.2017 13:17
    1 | 8

  • RSERG 
    А на хрена я плачу налоги??????
    06.04.2017 13:25
    1 | 3

    • arcadi007 
      Живите в говне и платите дальше.
А если жить на помойке можно не платить за вывоз мусора.
      06.04.2017 13:44
      1 | 1

  • horton 
    Субботник - 13 апреля - в четверг... Опечатка или по случаю Пасхи?
    06.04.2017 13:48
    0 | 0
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