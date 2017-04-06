Тверичан приглашают принять участие в общегородских субботниках

С 8 апреля в Твери стартуют субботники, которые будут проходить каждую неделю до конца месяца.

В субботниках примут участие все сотрудники администрации Твери и Правительства Тверской области, а также подведомственные организации: муниципальные предприятия, образовательные учреждения и т.д. Также с инициативой поучаствовать в уборке города выступили различные общественные организации. Присоединиться смогут и все желающие горожане – перчатки и пакеты будут выданы на месте, также будет организован вывоз мусора со всех территорий. Начало уборки – в 10.00.

График проведения субботников:

8 апреля

Заволжский район:

Зеленая зона р. Волга (район Восточного моста в обе стороны, включая откосы моста)

ул. Шишкова (от моста через Исаевский ручей до Бежецкого ш. выезд из города)

Березовая роща

Роща на ул. Артюхиной

Московский район:

Парк «Воксал», ул. Вокзальная, включая набережную до Мелькомбината

ул. Склизкова, Промышленный пр., территория вдоль Хлебного ручья

Пустырь в районе д. № 45 корп.10 по Зеленому проезду

Зеленая зона, в районе д. 45 корп.1 по Зеленому пр-ду

Пролетарский район:

ул. К.Маркса

ул. Виноградова (территория под ЛЭП)

б-р Ногина (берег Волги)

разворотное кольцо на пр-те Калинина

ул. 2-я Куклиновка, Железнодорожников (зеленые зоны вдоль улицы)

Октябрьский п-т (зеленая зона у здания ФНС)

Территория между ул. Лермонтова и ул. Куклиновка

ул. Оснабрюкская

ул. Спартака (берег р. Тьмака, территория вдоль монастыря, территория в районе общежитий)

Центральный район:

зеленая зона вдоль пр-та Чайковского дом № 1 корп. 1 (со стороны проспекта)

зеленая зона около дома № 43 на ул. Коминтерна

Рынок «Арион» (около дома № 1 на ул. Брагина)

пойма р.Тьмака от дома № 1 корп. 1 на пр-те Чайковского до дома № 4 корп. 1 на ул. Дарвина

набережная и пойма правого берега р. Лазурь от парка Победы до Волоколамского пр-та

13 апреля

Заволжский район:

Березовая роща напротив ГНУ «ВНИПТИМЛ» (пр-т Комсомольский д.17/56)

Зеленая зона по ул. Туполева, д. №№ 116, 118 - поворот на Сахарово

Ул. Хрустальная – трамвайное кольцо

ул. Фрунзе (зеленая зона напротив домов №№ 2-16)

ул. 2-я Грибоедова (березовая роща)

Зеленая зона вдоль р. Соминка (от ул. С.-Степанова до ул. Благоева)

Наб. р. Тверца (от Речного вокзала до Новотверецкого моста)

Московский район:

Микрорайон «Южный», трамвайное кольцо на Левитана

Бурашевское ш., зеленые зоны

Пролетарский район:

Разворотное кольцо на пр-те 50 лет Октября, ул. Республиканская

Зеленая зона между д.8 и д.10 по пр-ту 50 лет Октября

Пролетарская наб. (вдоль р. Тьмака), территория у Храма

Территорий за домом № 10/17 на ул. Строителей

Мигаловская набережная

ул. Тимирязева (наб. р. Тьмака)

Центральный район:

Свободный пер., дом № 1, 1Г (откосы, зеленая зона, спортивная площадка)

зеленые насаждения береговая линия р. Тьмака (в районе рынка)

пойма р. Тьмака со стороны Центрального рынка

22 апреля

Заволжский район:

Петербургское ш., родильный дом № 5

Лесопарковая зона ст. Дорошиха

пос. Сахарово, Парк «Гурко»

Московский район:

Наб. р. Лазурь (от Смоленского пер. до Московского ш)

Сквер им. Героев Чернобыля

ул. Вокзальная, зеленые зоны

Пролетарский район:

ул. Громова (зеленая зона у поворота на ул. Гайдара, зеленая зона вдоль столовой)

Рябеевское ш. от границ ул. Громова

ул. Громова (разворотное кольцо общественного транспорта)

Тротуар от д. 26 на ул. Громова до Рябеевского ш.

пос. Лоцманенко, территория у детской площадки и у д. 5

ул. Тракторная (территория детской площадки)

б-р Профсоюзов (от ул. Халтурина до ж/д переезда)

Центральный район:

Тьмацкий пр-д со стороны Медицинской академии (пойма р.Тьмаки)

набережная и откосы р.Волга (от ул. С. Щедрина до Смоленского пер.)

Пустырь на Краснофлотской наб.

пойма р. Лазурь (от ул. Трехсвятская до ул. Володарского)

набережная и пойма левого берега р. Лазурь от ул. Володарского до Смоленского пер.

29 апреля

Заволжский район:

Зона отдыха «Карьеры»

Зеленая зона в пос. ДРСУ-2

Зеленая зона у р. Волга, район КСМ

Комсомольская роща (Красная поляна)

Московский район:

Березовая роща, наб. р. Волга

Зеленые зоны вдоль Московского ш., у домов 18-26, у д. № 13 до выезда из города

Московское ш., поворот на пескобазу; Московское ш., напротив автосалона «Рено»

Московское шоссе (шандоры)

ул. Коняевская, территория прилегающая к Московскому ш.

Дорога на ГПТУ -40

Пос. Химинститута, бесхозяйные территории (внутри поселка)

Наб. р. Волга, пос. Власьево (за Храмом)

Пролетарский район:

ул. Ткача (свайное поле, заезд с улицы М.Конева)

Двор Пролетарки (берег реки Тьмака)

ул. Чудова (набережная и откосы берега р. Волга)

ул. М. Буденного (откосы берега р. Волга)

ул. М. Конева д. 1/3 и до МОУ СОШ №38 (по берегу реки Тьмака)

Первомайская Роща

Парк «Текстильщиков»

ул. Кирова (разворотное кольцо общественного транспорта и полосы Октябрьской ж/д)

Центральный район:

нижняя площадка перед домом № 6 корп. 4 на пр-те Чайковского

зеленая зона у церкви Иоанна Предтечи (Беляковский пер., д. 39/46)

набережная и откосы р.Тьмака на пересечении Беляковского пер. и ул. Брагина

пойма р.Тьмаки со стороны ул. Желябова и Тверского пр-та (напротив гостиницы Волга)