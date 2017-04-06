Мужчина напал на 73-летнюю женщину с ножом и отобрал деньги

В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратилась жительница деревни Красная Гора Калининского района 1944 года рождения и сообщила, что на неё напали. Вечером в доме пенсионерки злоумышленник, угрожая ножом, похитил у неё деньги и скрылся.

Подозреваемый в разбойном нападении был установлен. Им оказался 53-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. В настоящее время фигурант задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, как сообщают в пресс-службе УМВД по Тверской области.