В Твери на клумбе нашли подозрительный чемодан. На месте работают спецслужбы

6 апреля около дома № 4 по проезду Швейников был обнаружен чемодан. Странный по виду предмет вызвал беспокойство у жителей, которые и вызвали правоохранительные органы. Как сообщает корреспондент ТИА, место оцеплено, работают спецслужбы.
6 апреля около дома № 4 по проезду Швейников был обнаружен чемодан. Странный по виду предмет вызвал беспокойство у жителей, которые и вызвали правоохранительные органы. Как сообщает корреспондент ТИА, место оцеплено, работают спецслужбы.
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Комментарии (5)
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russs
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Работают спецслужбы
06.04.2017 11:17
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