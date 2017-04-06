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В Твери на клумбе нашли подозрительный чемодан. На месте работают спецслужбы

В Твери на клумбе нашли подозрительный чемодан. На месте работают спецслужбы - ТИА
06 Апреля 2017 10:58
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6 апреля около дома № 4 по проезду Швейников был обнаружен чемодан. Странный по виду предмет вызвал беспокойство у жителей, которые и вызвали правоохранительные органы. Как сообщает корреспондент ТИА, место оцеплено, работают спецслужбы.

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Метки: подозриетльный предмет место оцеплено работают спецслужбы
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Комментарии (5)

  • Net. 
    На ящик для инструментов похож, может какой-нибудь слесарь забыл?
    06.04.2017 11:02
    0 | 2

  • jazz-y 
    каждый раз вспоминаю эту историю https://tvernews.ru/folk/166567/
    06.04.2017 11:11
    0 | 1

  • antiER 
    Все помойки тогда надо оцепить
    06.04.2017 11:15
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    А я на помойке видел такой же чемодан.И ещё: одна бабуля постоянно выкидывает подозрительные пакеты с мусором на клумбу.Спецслужбам работы навалом.
    06.04.2017 11:16
    0 | 0

  • russs 
    .
    Прикрепленные видео:
    Работают спецслужбы
    06.04.2017 11:17
    0 | 0
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