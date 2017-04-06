В Твери на клумбе нашли подозрительный чемодан. На месте работают спецслужбы

6 апреля около дома № 4 по проезду Швейников был обнаружен чемодан. Странный по виду предмет вызвал беспокойство у жителей, которые и вызвали правоохранительные органы. Как сообщает корреспондент ТИА, место оцеплено, работают спецслужбы.