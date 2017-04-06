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Удомля принимала юных участников проекта «Школа Росатома» - финалистов IV метапредметной олимпиады

Удомля принимала юных участников проекта «Школа Росатома» - финалистов IV метапредметной олимпиады - ТИА
06 Апреля 2017 10:23
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Фоторепортаж

4 и 5 апреля в Удомле прошел завершающий этап самого популярного интеллектуального марафона среди школьников 5-8 классов. В финал олимпиады вышли более 100 участников из 20 российских городов. Удомлю представляли сразу две команды учащихся школ № 4 и №5.

Старт метапредметному марафону был дан 4 апреля в Центре общественной информации Калининской АЭС. Торжественная церемония открытия финала проекта «Школы Росатома» стала настоящим фейерверком эмоций, взрывом красок и звуков.

Гостей и участников проекта приветствовали представители руководства Калининской АЭС, администрации Удомельского городского округа, а также творческие коллективы Удомли.
Заместитель директора Калининской АЭС по управлению персоналом Марина Карасева:

- Для нас большая честь, что Удомля стала местом для проведения финала такой грандиозной программы. 21 команда из 20 городов-участников проекта – это серьезная заявка, серьезный масштаб охвата нашей страны. Дорогие друзья, искренне надеюсь, что по результатам олимпиады вы поймете основное: главное в этой жизни – уметь получать знания. Получать отовсюду: из знакомств, книг, учебников, из разговоров с друзьями и старшими товарищами. Не только получать эти знания, но и пользоваться ими. Удачи вам! И пусть победят сильнейшие!

Победителями финала стали:
1 место -  команда из г. Нововоронеж
2 место – команда из г. Саров
3 место – команда г. Зеленогорск

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Метки: каэс Калиниснкая атомная станция
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