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Жительница Тверской области родила ребёнка в бытовке и зарыла в мусорном контейнере

Жительница Тверской области родила ребёнка в бытовке и зарыла в мусорном контейнере - ТИА
06 Апреля 2017 09:43
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Видео

Сотрудники полиции УМВД России по г.о. Химки задержали 30-летнюю жительницу Тверской области, которая подозревается в оставлении новорожденного в опасности. Горе-мать родила малыша в бытовке, и отнесла его в мусорный контейнер.

Она пояснила полицейским, что находится в затруднительном финансовом положении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. У женщины уже есть трое несовершеннолетних детей, а денег на четвертого нет.

Младенца в контейнере обнаружил местный житель, который отнес его в ближайшее медицинское учреждение. Как рассказал мужчина, он вышел из магазина и услышал негромкий плач:

- Сначала подумал, что это кошки. Но все же решил проверить. Подошёл к контейнерной площадке. Раздвинул мусор, и увидел ребенка.

Малыш был зарыт прямо в мусор.

Подозреваемая объясняет: надеялась, что кто-то услышит и спасёт ребенка. На вопрос, не сжалось ли материнское сердце, молчит. 

По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Сейчас новорожденный находится в дневном стационарном отделении и его жизни ничто не угрожает.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео по теме

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Метки: мать зарыла ребенка в мусоре
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Комментарии (10)

  • kudimov 
    Как-то не вяжется статья УК «Оставление в опасности» с ее действиями. Просто нет статьи "Создание условий матерью для смерти своего ребенка", когда УК писАли, то не думали, что сие зверство может иметь место.
    06.04.2017 09:56
    0 | 6

  • BARBAdos 
    это не оставление в опасности - это скорее покушение на убийство. Если б она хотела, что б его кто то нашел, то оставила бы перед входом в больницу или др. учреждение. А в контейнере с помоями новорожденному смерть грозила...
    06.04.2017 10:00
    0 | 7

  • hell 
    Сейчас ей еще смягчающие обстоятельства в  виде трех несовершеннолетних щедруют,  условно этот несчастный год дадут, да и отпустят с миром дальше плодиться...
    06.04.2017 10:10
    0 | 6

  • Бертран 
    Многодетные семьи в нашем государстве имеют такие льготы и блага, что жаловаться на трудное материальное положение совсем не выглядит правдиво. Дается большой участок земли, деньги на покупку стройматериалов для постройки коттеджа, автомобиля и всей домашней утвари. Плюс неплохие ежемесячные пособия.
Наговаривает на нашу действительность, чтобы скрыть истинные мотивы поступка.
    06.04.2017 10:21
    5 | 1

    • Gorev 
      Ты такими комментами поглумица решил?
      06.04.2017 10:26
      0 | 4

    • Добрая Мышь 
      покажите хоть один приличный большой земельный участок. и да - про стройматериалы и тд. - ссылочку хотя бы на законы
      06.04.2017 10:33
      0 | 4

      • kudimov 
        Со стройматериалами Бертран совсем уж загнул)) Я прям представил караваны машин с Леруа, курсирующих по адресам многодетных матерей))
        06.04.2017 10:41
        0 | 5

        • hell 
          А за ними следом автовозы с минивэнами...)))
          06.04.2017 10:47
          0 | 2

      • Sedmoy 
        Крым, Мысчь. Тебе ж взяли.
p.s. Кстати, поедешь в этом году? Денег много собираешься там потратить?
        06.04.2017 11:12
        0 | 0

    • bae99 
      Членам, простительны такие высказывания. 
Ведь они оторваны... от реальности. У них своя реальность - членопартийная.
      06.04.2017 10:48
      0 | 2
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