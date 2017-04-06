Жительница Тверской области родила ребёнка в бытовке и зарыла в мусорном контейнере

Сотрудники полиции УМВД России по г.о. Химки задержали 30-летнюю жительницу Тверской области, которая подозревается в оставлении новорожденного в опасности. Горе-мать родила малыша в бытовке, и отнесла его в мусорный контейнер.

Она пояснила полицейским, что находится в затруднительном финансовом положении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. У женщины уже есть трое несовершеннолетних детей, а денег на четвертого нет.

Младенца в контейнере обнаружил местный житель, который отнес его в ближайшее медицинское учреждение. Как рассказал мужчина, он вышел из магазина и услышал негромкий плач:

- Сначала подумал, что это кошки. Но все же решил проверить. Подошёл к контейнерной площадке. Раздвинул мусор, и увидел ребенка.

Малыш был зарыт прямо в мусор.

Подозреваемая объясняет: надеялась, что кто-то услышит и спасёт ребенка. На вопрос, не сжалось ли материнское сердце, молчит.

По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Сейчас новорожденный находится в дневном стационарном отделении и его жизни ничто не угрожает.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.