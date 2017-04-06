В Тверской области на пожаре погибли 2 человека

В поселке Завидово Конаковского района Тверской области в 23.36 загорелся одноэтажный трехквартирный дом 1960 года постройки. Как сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области, пожар был потушен в 5.20, дом сгорел полностью, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем жильцов дома. На месте пожара были обнаружены два трупа: 33-летнего мужчины, а второй труп пока не опознали.