Вертолётная пилотажная группа «Беркуты» отметит 25-летие

Празднование 25-илетия пилотажной группы «Беркуты» состоится 3 июня на базе 344 Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) в Торжке. Подробности программы праздника будут уточняться.

Пилотажная группа «Беркуты» торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации – единственная в России вертолётная пилотажная группа. И единственная пилотажная группа в мире, выступающая на боевых ударных вертолётах. Эскадрилья основана в 1989 году, а днём рождения группы считается 11 апреля 1992 года — день, когда «Беркуты» совершили свой первый показательный полёт.