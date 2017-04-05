Ржевский фестиваль «День русской деревни» состоится 8 июля

«День русской деревни» стал уже ежегодным традиционным событием. Каждый раз к празднику в деревне Есёмово готовятся основательно — скучать никому не приходится.

В прошлые годы на огромной открытой площадке каждый мог найти себе занятие по вкусу: желающие стреляли из разнообразного оружия, проверяли свою меткость, поднимались на высоту птичьего полета на воздушном шаре, катались на лошадках, рисовали свой портрет, переправлялись с одного холма на другой через речку Сишку на «тарзанке» и тренировали свой вестибулярный аппарат на различных подвесных аттракционах. В 2016 году рамках праздника прошло дружественные соревнования по дворовому футболу.

И, конечно, самым ярким событием этого праздника стала историческая реконструкция «Ржевский выступ» страшных событий, происходивших под Ржевом во время Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие более 350 реконструкторов из различных городов.

В этом году на празднике вас ожидают:

Русские забавы

Соревнования среди команд: перетягивание каната, бои на мешках и забег в мешках. Детская площадка с каруселями и батутами, аттракционами и аниматорами. Подвесная переправа через реку Сишка на подвесном канате (300 метров).

Дегустация русской кухни. Конкурс — фестиваль «Русская уха»

Презентация русской кухни от Максима Сырникова, мастер-класс и дегустация.

Ярмарка мастеров и продовольствия

Возможность приобрести сувениры из бересты и дерева, лозы, вышитые картины, украшения из бисера, изделия из керамики, вязаные игрушки, куклы и экологически-чистую продукцию.

«Кубок деревенской конференции 2017». Футбол босиком

Спортивные конкурсы и эстафеты. Тиры для стрельбы из разного оружия. Различные спортивные соревнования.

Интерактивная площадка реконструкция военного времени, посвященная 75-летию Ржевско-Сычёвской стратегической операции 1942 г.

Настоящий бой со стрельбой и взрывами. Техника и оружие времён Великой Отечественной войны, которую можно посмотреть, потрогать и сфотографировать.

Фестиваль частушек и русской народной песни 2017

Номинации: «Частушка удалая», «Песня о семье, любви, детях», «Песня о деревне и деревенском образе жизни», «Песни, посвященные 75-летию «Ржевской битвы». Денежные призы, подарки от спонсоров! Концертная программа на протяжении всего праздника. Выступления фольклорных коллективов приглашенных и местных артистов. Песни военных лет.



Первый в Тверской области Фестиваль Фейерверков