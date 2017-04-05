Тверская область присоединилась ко всероссийской акции «Береги лес!»

7 апреля Тверская область станет участником всероссийской информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес!». В ходе акции в Твери школьники будут раздавать жителям агитационные листовки.

Акция приурочена к Году экологии в России. Она направлена на привлечение внимания населения к проблеме выжигания сухой травы, которая влечет за собой серьезные последствия для окружающей среды.

Палы сухой травы являются основными причинами лесных пожаров весной. В ноябре 2015 года Постановлением Правительства были внесены изменения в правила противопожарного режима РФ – с этого момента бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За это грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В ходе Всероссийской информационной кампании «Береги лес» также будут проводить тематические занятия в школах, профилактические беседы с населением сёл, конкурсы детских рисунков.