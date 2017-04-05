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Тверская область присоединилась ко всероссийской акции «Береги лес!»

05 Апреля 2017 19:32
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7 апреля Тверская область станет участником всероссийской информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес!». В ходе акции в Твери школьники будут раздавать жителям агитационные листовки.

Акция приурочена к Году экологии в России. Она направлена на привлечение внимания населения к проблеме выжигания сухой травы, которая влечет за собой серьезные последствия для окружающей среды.

Палы сухой травы являются основными причинами лесных пожаров весной. В ноябре 2015 года Постановлением Правительства были внесены изменения в правила противопожарного режима РФ – с этого момента бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За это грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В ходе Всероссийской информационной кампании «Береги лес» также будут проводить тематические занятия в школах, профилактические беседы с населением сёл, конкурсы детских рисунков.

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Метки: палы сухой травы поджог сухой травы акция береги лес
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Комментарии (4)

  • Net. 
    Особенно в листовках надо выделить информацию об уголовной   ответственности и сумме штрафа! Осознанность в обществе не воспитали - хоть страх наказания  мозги поправит !
    05.04.2017 19:57
    0 | 2

  • ЧЕПАЕВ 
    В год экологии, за отчётность по экологии бывшие менты из минприроды нашей области, штрафуют не по детских, докалебываясь до мелочей, при чем без разницы через какую фирму ты сдавал, но говорят министрика уже выкинули на дорогу....
    05.04.2017 20:35
    0 | 1

  • MikeH 
    Нее, это все бездуховно!
Только акции с массовым тверком спасут нашу погибающую природу! 
Только тверк! Только хардкор!!!!
    05.04.2017 20:53
    0 | 0

  • hell 
    Школьники будут раздавать листовки? Какого ...  несовершеннолетние должны где-то шляться и втюхивать бумажки прохожим? В учебное время, или?
 Я бы по-любому ребенка-школьника  не пустила и мне пофиг на организаторов и админов школы... Просто видела уже, как подросткам листовки в лицо кидают неадекваты, матом покрывают за то, что им "макулатуру пихают"...
    05.04.2017 21:37
    0 | 0
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