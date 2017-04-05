Осторожно! На дороги выбегают лоси

Вот такую парочку сохатых, неторопливо переходящих дорогу, водитель встретил 4 апреля на въезде в Ржевский район со стороны Твери. Как говорят пользователи соцсети, через эту автодорогу проходит лосиная тропа, о чём предупреждают знаки. И действительно, это не первый случай, когда лоси выходят на этот участок пути.

Автомобилисты, будьте внимательнее, особенно в тёмное время суток!

Видео пользователя Телекомпания "Независимая студия "РиТ" (г.РЖЕВ)