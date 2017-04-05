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Осторожно! На дороги выбегают лоси

05 Апреля 2017 19:17
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Видео

Вот такую парочку сохатых, неторопливо переходящих дорогу, водитель встретил 4 апреля на въезде в Ржевский район со стороны Твери. Как говорят пользователи соцсети, через эту автодорогу проходит лосиная тропа, о чём предупреждают знаки. И действительно, это не первый случай, когда лоси выходят на этот участок пути.

Автомобилисты, будьте внимательнее, особенно в тёмное время суток!

Видео пользователя Телекомпания "Независимая студия "РиТ" (г.РЖЕВ)

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Метки: лоси на дороге лось лоси в тверской области
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Комментарии (3)

  • russs 
    Прайс-лист (2017 год):
За сбитого лося с вас взыщут 40 000 рублей.
Попавший под колеса кабан обойдется не менее чем в 15 000 единиц национальной валюты.
Неосторожно выскочившая косуля будет стоить невезучему водителю 20 000 рублей.
Более того, штраф взыскивается даже за мелких сбитых животных, но их зачастую никто не считает, т. к. водитель попросту не останавливается, а ГИБДД не имеет возможности уследить за всем происходящим. Но для общего развития приведем суммы, с которыми вам придется попрощаться при неудачной встрече с мелкими животными:

за сбитую белку лесное хозяйство потребует 250 рублей;
за выскочившую на дорогу лисицу вам придется раскошелиться на 100 рублей;
обыкновенный КРОТ!!!, немыслимым образом оказавшийся на шоссе, будет стоить вам 50 рублей.
Однако расценки за попавших под колеса животных зависят не только от их вида, но и от их пола. И если вы собьете обыкновенного самца лося, можете считать, что вам еще относительно повезло. Если же по нелепой случайности на вашем капоте побывает лосиха – будьте готовы к тому, что штраф вырастет в разы! А если она будет еще и беременна, тогда дело обстоит еще сложнее. Что касается сбитых самок, когда фиксируется подобное происшествие, в дело вступает особенная методика расчета убытков: за основу берется потенциальное количество детенышей, которыми она могла бы порадовать охотничье хозяйство.

Если говорить о прецедентах, довольно громкая история случилась в 2013 году, когда житель Новгородской области обеднел за свой наезд на лося сразу на 120 000 рублей. При этом он был вынужден воспользоваться собственным правом на рассрочку, которое предоставляется каждому человеку, вынужденному заплатить штраф. Другой житель той же области за сбитого лося был вынужден заплатить установленные 40 000 рублей. Разница, как говорится, налицо. Поэтому сказать однозначно, сколько же денег придется заплатить водителю в той или иной ситуации достаточно сложно, потому что существует слишком много обстоятельств, которые могут изменить дело явно не в сторону невезучего автовладельца.

Вот как нужно действовать:
«Звонок другу»

Поэтому напрашивается иной вариант действий автовладельца, особенно актуальный при отсутствии страховки КАСКО. Вместо немедленного звонка в полицию звоним друзьям-знакомым. Если кто-то из них может оперативно подъехать на место аварии и увезти тушу – это «бинго»! Потом вы ее вместе разделаете и съедите, хоть как-то компенсировав свой материальный ущерб. Приехавшим потом по вызову полицейским предъявляем лишь свою разбитую машину. А где зверь? Сбежал... Роль «друзей», кстати, вполне может сыграть кто-либо из проезжих автомобилистов. И ему профит в виде горы свежего мяса, и вам выгода – не нужно компенсировать «вред охотресурсам».

Одного из коллег, попавшего в подобную ситуацию на пустынной трассе в российской глубинке, именно таким образом спасли от дополнительных расходов двое развеселых туземцев. Они очень во-время проезжали мимо места аварии на своем верном экскаваторе. Ко всеобщему удовлетворению, аборигены подцепили ковшом дохлого лосяру и повезли пропивать мясо в соседнюю деревню.
    05.04.2017 19:37
    1 | 2

  • Obladatel 
    Дорога убитая в хлам, а ведь года два назад, я там под 200 вваливал, качало конечно, как на волнах, но ям не было.
    05.04.2017 21:08
    0 | 1

  • hell 
    Пару раз за одну поездку, разницей в несколько км, выбегали на дорогу лосяшки... Это реально страшно, честно признаюсь... дело было ночью, за рулем ГАЗели(я и так  не сильно дружила с данным транспортным средством, приперло)... страшно вспомнить, что пришлось тогда это испытать...
    05.04.2017 21:51
    0 | 0
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