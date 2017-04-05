В Тверской области за три года ликвидируют очередь на получение жилищной субсидии для молодых семей

В Тверской области на получение жилищной субсидии претендуют более 600 молодых семей. Региональная власть готова ликвидировать очередь в течение трех лет. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя. Предоставить жилищный сертификат всем претендентам возможно за счет увеличения объемов финансирования программы по обеспечению жильем молодых семей.

Общий объем финансирования программы в текущем году составляет 50,1 млн рублей. В этом году субсидии распределяются между 19 муниципальными образованиями региона. Поддержку получат 75 молодых семей. Лидером по количеству заявок стал Удомельский городской округ, где жилищный сертификат получат 17 семей.

Самой многочисленной молодой семьей в Тверской области станет семья из шести человек из Лихославльского района, которой будет предоставлен жилищный сертификат на 1 млн рублей.

В среднем размер жилищной субсидии для молодой семьи из трех человек в 2017 году составит порядка 600 тыс. рублей.

Основные категории получателей жилищного сертификата – сельские учителя, работники сферы культуры, коммунального хозяйства, рабочие. По статистике, 98% из тех, кто приобрел жилье по программе, остались жить и работать на территории того муниципалитета, где была предоставлена данная социальная выплата.