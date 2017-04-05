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В Тверской области подешевели крупы, но подорожали овощи

05 Апреля 2017 18:27
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В Тверской области идёт еженедельный мониторинг средних потребительских цен на продукты питания. По данным Тверьстата, за период с 27 марта по 3 апреля отмечено снижение стоимости некоторых видов круп и незначительный сезонный рост цен на овощи.

Продолжилось начавшееся на позапрошлой неделе снижение стоимости гречневой крупы - ядрицы (на 2,89 %), подешевели также пшено (на 1,96 %), сахар-песок (на 0,93 %).

Цены на говядину и баранину, мясные консервы, масло сливочное, маргарин, сыры, чай черный байховый, соль, муку пшеничную, хлеб, макаронные изделия остались без изменения.

Сезонный рост цен отмечен на картофель (4,78 %), морковь (3,13 %), лук репчатый (1,45%), капусту белокочанную (1,43%), яблоки (1,23%).

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Метки: стоимость продуктов цены на продукты мониторинг цен на продукты
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Комментарии (3)

  • dsmile 
    Остальным овощам снизили прожиточный минимум.
    05.04.2017 18:35
    0 | 2

    • vasvlasov 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      05.04.2017 18:45
      0 | 0

  • Zorkiy 
    Для меня неактуально - крупами да сахарком с солью на 2 года вперёд загодя отоварился...
    05.04.2017 18:38
    0 | 0
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