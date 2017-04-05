В Тверской области подешевели крупы, но подорожали овощи

В Тверской области идёт еженедельный мониторинг средних потребительских цен на продукты питания. По данным Тверьстата, за период с 27 марта по 3 апреля отмечено снижение стоимости некоторых видов круп и незначительный сезонный рост цен на овощи.

Продолжилось начавшееся на позапрошлой неделе снижение стоимости гречневой крупы - ядрицы (на 2,89 %), подешевели также пшено (на 1,96 %), сахар-песок (на 0,93 %).

Цены на говядину и баранину, мясные консервы, масло сливочное, маргарин, сыры, чай черный байховый, соль, муку пшеничную, хлеб, макаронные изделия остались без изменения.

Сезонный рост цен отмечен на картофель (4,78 %), морковь (3,13 %), лук репчатый (1,45%), капусту белокочанную (1,43%), яблоки (1,23%).